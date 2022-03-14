Украина: храмы и музеи оказались в зоне боевых действий

В Украине — сотни музеев. Некоторые коллекции — мирового значения, известные далеко за пределами страны. Семь наименований, семь уникальных памятников культуры включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Древнейшие православные храмы, монастыри, уникальные архитектурные памятники конструктивизма, коллекции европейской, украинской, русской живописи, — все это и многое другое сейчас находится под угрозой. Кое-что удалось вывезти во Львов. Что дальше?

Позиция ЮНЕСКО

“Когда культурное наследие находится под угрозой, — говорит Роман Лукшайтер, генеральный секретарь Германской комиссии по делам ЮНЕСКО, — речь идет и об угрозе культурной самобытности страны, а также об угрозе культурному наследию всего человечества”. В ЮНЕСКО особенно обеспокоены судьбой семи объектов всемирного наследия, расположенных в Украине, сказал Лукшайтер в интервью DW. Например, Софийский собор в Киеве, исторический центр Львова или древний город Херсонес и его хора. “Кроме того, в Киеве есть всемирно значимая коллекция еврейского музыкального фольклора начала ХХ века”, — добавляет Лукшайтер.

Помимо известных и включенных в реестр ЮНЕСКО объектов всемирного наследия, в Украине есть и другие важные культурные ценности, находящиеся под защитой международного права, подчеркивает генеральный секретарь. “Международное право обязывает защищать культурные ценности во время вооруженных конфликтов”, — поясняет он. Россия является участником Гаагской конвенции и обязана защищать культурные ценности даже во время войны. За неправомерные действия российская сторона может быть привлечена к ответственности в Гаагском суде по правам человека. Например, по делу о разрушении Тимбукту в Мали виновный был осужден и приговорен, упоминает Лукшайтер.

Однако ЮНЕСКО вряд ли может предотвратить уничтожение культурных ценностей в Украине: “Боюсь, мы относительно бессильны в ситуации, когда международное право попирается с самого начала”, — говорит генеральный секретарь Германской комиссии по делам ЮНЕСКО.