Что такое буква Z: "новая свастика" или кремлевский флешмоб?

ритики называют символ Z новой свастикой, а сторонники вторжения в Украину, которое Россия называет спецоперацией, считают его символом поддержки армии, которая, по официальной версии Кремля, борется с “неонацистами”.

При этом никто точно не знает, что означает эта и другие буквы на российской военной технике. Минобороны России утверждает, что Z значит “Za Победу”; эксперты предполагают, что это обозначение тактических групп.

“Z накрывает страну”

В первые дни российского вторжения в Украину в соцсети попали изображения российской военной техники с нанесенными на нее латинскими буквами: Z, V и другими.

Наиболее часто встречающаяся из них — Z — вскоре стала маркером поддержки действий российской власти.

В рамках одного из флешмобов люди и автомобили выстроились буквой Z, чтобы их сфотографировал дрон — он прошел от Петербурга до Сургута. В Кузбассе, как сообщает РИА Новости, к нему подключились самосвалы БелАЗ.

В Казани в таком же флэшмобе приняли участие пациенты детского хосписа, а также их родители и персонал учреждения.

Футболки с буквой Z появились в крупнейших российских интернет-магазинах; их выпустил также государственный телеканал RT.

Новый символ используется и для запугивания оппонентов. В Москве полицейские, проводившие обыски в офисах “Мемориала” (объявлен в России “иноагентом”), оставили бумаги с буквой Z и подписью “Мемориал — все”.

Букву Z неизвестные также нарисовали на двери квартиры участницы Pussy Riot Риты Флорес, а также кинокритика Антона Долина.