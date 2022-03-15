В украинских зоопарках животные гибнут не только от бомбардировок, но и от разрыва сердца

“Для Сергея Иванова любовь к животным и ответственность перед ними всегда были не пустыми словами. Благодаря таким, как Сергей наши животные выжили в этих ужасных условиях, он был одним из тех, кто в полной мере показал свою человечность. Больно и горько терять таких прекрасных людей”, — написали на своей странице в социальной сети сотрудники Экопарка Фельдман.

Зоопарк добавил, что в экстремальных условиях животные погибают не только от бомбардировок и стрельбы, но и от разрыва сердца. Постоянно находящиеся на линии огня животные испытывают постоянный стресс, оказывающий большое негативное влияние на их психическое состояние и поведение. “Зоопарк постоянно обстреливают, еды почти не осталось, наши сотрудники под постоянным обстрелом пытаются пробраться к оставшимся в живых животным, чтобы их накормить хоть чем-то".

Фельдман Экопарк также поддерживается эстонской общественной организацией Invisible Animals. “Ситуация очень критическая. Животных необходимо срочно эвакуировать. Часть из них сейчас находится у самих волонтеров, часть — в доме основателя зоопарка Александра Фельдмана. Для этого нам необходимо построить для них временные вольеры в безопасном месте — по сути, нужно за несколько дней сделать то, что мы создавали в Экопарке на протяжении 10 лет”, — написали в социальной сети.

“Все эти милые животные уже несколько раз испытали на себе весь ужас бомбардировок. От прямых ранений, а также от сильного страха и стресса”.

Харьковскому экопарку помогают многие международные организации и зоопарки разных стран мира. Благодаря пожертвованиям животных попытаются перевести в безопасное место, обеспечить питание и создать новую, спокойную среду обитания. Одним из тех, кто протянул руку помощи, оказывая как моральную, так и материальную поддержку, стал Рижский зоопарк.