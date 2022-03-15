ФОТО | Фантастическое предложение на Airbnb: в Таллинне туристам сдается квартира с необычным жильцом

Увидев фенька на фотографии или на видео, большинство из нас расплываются в улыбке – настолько мило и привлекательно выглядит маленькая лисичка с тоненькой мордочкой и огромными ушами. И кто-то даже вздыхает: "Как жаль, что ее нельзя держать дома!". Оказывается, можно!

На онлайн-платформе Airbnb, где пользователи могут арендовать на определенный срок дом или квартиру, можно найти действительно уникальные, а, порой, даже странные места. Рассматривая эти места, порой задаешься вопросом – а что, если бы я там жил? И если вам хоть раз в жизни приходила в голову мысль завести фенька, то стоит обратить на сдающуюся в аренду квартиру в Таллинне.

Вот как описывается сама квартира на Airbnb: "Квартира 73 кв.м., терраса 69 кв.м. и пустынная лисичка". Как мы выяснили, Вадим, хозяин квартиры, сдает в аренду только спальню в своей квартире. Что это значит? Можно арендовать только одну комнату в двухкомнатной квартире, а остальные комнаты придется разделить с владельцем.

На вопрос Вадима, как ему пришла в голову идея сдавать свою квартиру, он тут же отвечает: "Я хочу познакомить людей с этой особенной и интересной лисой". На самом же деле эта идея возникла потому, что Вадиму очень нравится путешествовать. Однажды он решил попробовать сдать часть своей квартиры при помощи Airbnb. Так он и обнаружил, что люди, проведшие ночь в квартире, проявляют повышенный интерес по отношению к лисичке. Не каждый же день делишь пространство с феньком! Недолго думая, Вадим добавил наличие пустынной лисички в описание квартиры и, таки образом, привлек еще большее число гостей.

Квартира Вадима – это современные апартаменты с большой террасой на крыше дома. Кроме того, в квартире есть элементы дизайна ручной работы, сделанные самим хозяином. Так же имеется огромный вольер для фенька, которого, кстати, зовут Гизмо, и просторная, вместительная ванная, а также кухня со всей необходимой посудой. Одно маленькое правило: нельзя посещать квартиру с детьми и устраивать шумные вечеринки.