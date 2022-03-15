“Только я, утка и кошка”: отшельник рассказал о жизни на крошечном острове

Келли — один из четырех постоянных жителей острова. Он занимает руководящую должность в Pigeon Key Foundation, некоммерческой организации, в основе деятельности которой — защита культуры и истории острова. Остальные три жителя Пиджен-Ки были наняты на работу Маккинноном.

Родившийся в Мичигане мужчина живет один в маленьком деревянном доме, построенном в 1916 году. Всего на острове восемь зданий. “Долгое время здесь жили только я, кот и утка, которую я спас”, — цитирует Маккиннона "Моя Планета".

Главное развлечение на острове — рыбалка. Келли часто выезжает на лодке, чтобы ловить омаров, тунца и рыбу-меч. Мужчине помогает его девушка. Впрочем, по словам Маккиннона, жизнь на острове уже разрушила несколько его отношений. “Мне здесь очень нравится, но мои бывшие не всегда были в восторге от пребывания тут и изоляции”, — признался он.

В жизни отшельника есть свои нюансы. Посылки с Amazon доставляют сюда на пароме. Ближайший магазин находится примерно в 5 км, на соседнем острове Найтс-Ки, и добраться до него можно только на лодке или по Старому Семимильному мосту, который открыт только для пешеходов, велосипедистов и автомобилей скорой помощи. Однажды на остров даже попал нелегальный мигрант, сбежавший из Кубы. Он добрался до Пиджен-Ки на маленьком плоту.

В 1912 году на острове Пиджен-Ки был построен мост, который использовался для перевозки паровозов. Фонд Pigeon Key Foundation пытается сохранить историю острова и моста с помощью туров, и место постоянно посещают туристы.