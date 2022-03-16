Приостановка платежей банковскими картами положила конец туризму из России в Ида-Вирумаа
Российские туристы перестали приезжать в Ида-Вирумаа. Конец туризму из России положила приостановка платежей банковскими картами. Предприятиям региона остается надеяться только на местных туристов, пишет rusERR.
"С 12 марта больше невозможно платить картами, поток туристов остановился. Некоторые отдельные клиенты каким-то образом приезжают, но в большинстве случаев можно сказать, что российский туризм закончился, по крайней мере у нас", – рассказала исполнительный директор спа "Нарва-Йыэсуу" Карина Кюппас.
"Российский туризм закончился, мы на это больше не надеемся. Сейчас все так непонятно. Станет яснее, когда закончится война. Три-пять лет (на восстановление турпотока – прим. ред.) точно уйдет, туристический кластер переоценит свои планы", – сообщила координатор по туризму в Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.
"Наш регион находится так далеко на востоке и так близко к границе. Туристы сомневаются по поводу этого направления. Этим летом Эстония может надеяться только на местных туристов", – добавила Ялонен.