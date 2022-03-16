Приостановка платежей банковскими картами положила конец туризму из России в Ида-Вирумаа

"С 12 марта больше невозможно платить картами, поток туристов остановился. Некоторые отдельные клиенты каким-то образом приезжают, но в большинстве случаев можно сказать, что российский туризм закончился, по крайней мере у нас", – рассказала исполнительный директор спа "Нарва-Йыэсуу" Карина Кюппас.

"Российский туризм закончился, мы на это больше не надеемся. Сейчас все так непонятно. Станет яснее, когда закончится война. Три-пять лет (на восстановление турпотока – прим. ред.) точно уйдет, туристический кластер переоценит свои планы", – сообщила координатор по туризму в Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.

"Наш регион находится так далеко на востоке и так близко к границе. Туристы сомневаются по поводу этого направления. Этим летом Эстония может надеяться только на местных туристов", – добавила Ялонен.