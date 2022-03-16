Проблемы со страхованием путешествий в России и Беларуси из-за санкций

Руководитель Союза страховых обществ Март Йессе советует посещать Россию и Беларусь только в экстренных случаях. “Если такая поездка является неизбежной, то следует взять с собой достаточное количество наличных денег, поскольку большинство международных банковских карточек там теперь не действует. При несчастном случае человек должен быть готов самостоятельно покрыть соответствующие расходы на месте, а затем представить страховому обществу документы для возмещения этих расходов”, — пояснил он.

Март Йессе подчеркнул, что все длительные договоры страхования путешествий остаются в силе в России и Беларуси, но условия новых подобных договоров могут стать иными. “Санкции затрудняют для страховщиков защиту интересов своих клиентов и оказание им помощи при затруднениях в этих странах. Оформляя страхование путешествий, тщательно проверяйте условия и регионы действия”, — посоветовал он.

Март Йессе добавил, что страховка не покрывает ущерб, являющийся результатом военных действий. “Война всегда указана в страховых договорах как исключительный фактор. В затронутых войной регионах Украины страхование путешествий вновь начнет действовать после окончания военных действий. Мы очень надеемся, что это произойдет как можно скорее”, сказал он.

Страхование путешествий возмещает неожиданные расходы клиента за рубежом, связанные с его заболеванием, прерыванием поездки, задержкой авиарейса, потерей багажа, несчастным случаем или непредвиденной ситуацией.

Союз страховых обществ Эстонии — это объединяющий всех действующих в Эстонии страховщиков профессиональный союз, который развивает страхование и профилактику ущерба, а также анализирует и публикует статистику в сфере страхования. Союз страховых обществ Эстонии организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.