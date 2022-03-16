Российским авиакомпаниям запрещают летать на арендованных самолетах. Как власти пытаются решить эту проблему

Страны Запада ввели жесткие санкции против российских авиакомпаний. Особенно уязвимым местом оказались самолеты, которые компании в основном брали в лизинг — долгосрочную аренду.

Эти самолеты числятся в иностранных реестрах, а их полеты зависят от документов, которые предоставляют им в этих реестрах. Иностранные компании могут запретить полеты этим самолетам или потребовать их возврата.

Российские власти, чтобы избежать этого, начали разрабатывать регулирование, которое должно защитить российские авиакомпании и позволить им летать хотя бы внутри России и в некоторые иностранные государства.

Последняя неделя принесла новые санкции российским авиакомпаниям. Власти Бермудских островов, где зарегистрированы более 700 самолетов, летающих в России, аннулировали им сертификаты летной годности.

Одновременно в России вступил в силу закон, который облегчит перерегистрацию самолетов иностранных лизингодателей в российском реестре.

Самолеты в российском реестре смогут получать право летать уже от российских авиавластей.

Новый закон позволит правительству определять, как будут выполняться договоры лизинга самолетов. В теории это означает, что перевозчики смогут платить по ним в рублях, но для реализации этого механизма готовится отдельное постановление.

Все это пока нельзя считать национализацией парка. Однако международная организация гражданской авиации сомневается в законности двойной регистрации самолетов.

Самолеты российских авиакомпаний теряют право на полеты, однако новое законодательство фактически создает для них в стране параллельную систему регулирования.

12 марта управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA) сообщило о приостановке сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний — они используются в России по соглашению между двумя странами.

Сертификат летной годности — это документ, который дает право самолету подниматься в воздух. Его выдает страна, в реестре которой зарегистрирован самолет.