Не пропустите! С сегодняшнего дня можно принять участие в Лесной викторине RMK

“Лесная викторина предлагает увлекательные головоломки и интересные познания о нашей природе. В этом году, посвященном библиотекам, вопросы касаются книг и фольклора, 65-летия со дня основания Матсалуского национального парка, новых пешеходных троп и посетительского центра”, — сказала Тийна Нельяндик, инфо-менеджер отдела рекреации RMK, представляя тематику викторины.

В ходе викторины участники изучат кору и предметы, сделанные из дерева, а также узнают, что такое раскорчевка. Помимо птицы и животного, дерева и мха, бабочки и орхидеи года, в ней представлены вопросы из многих областей, и в поисках ответов каждый участник обязательно станет немного умнее.

В викторине могут принять участие все школьники, говорящие как на эстонском, так и русском языках. Участие происходит по классам, хотя каждый ученик отвечает самостоятельно. В викторине есть два варианта вопросов: один для 1-4 классов и другой для 5-12 классов. Победители будут определены в трех возрастных группах: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-12 классы. При ответе на вопросы можно пользоваться справочными материалами, а также советоваться с другими учениками и учителем, чтобы вместе узнать больше о природе.

Принять участие в викторине можно с 16 марта по 14 апреля. Результаты будут объявлены 19 апреля.

“Десять лучших классов в каждой возрастной группе получат в качестве наград призовые программы в подходящих им посетительских центрах RMK, при этом награда также включает в себя компенсацию поездки на автобусе в размере до 200 евро. Кроме того, мы также отметим призами лучших наставников классов”, — сказала Тийна Нельяндик.

Викторина опубликована на сайте RMK Loodusega koos.

Информацию об истории лесного хозяйства, жизненном цикле леса, лесозаготовительных работах и благах леса можно найти на сайтах loodusegakoos.ee/eto-intieriesno и rmk.ee/les.