Эстонка о работе мечты в самой большой в мире “песочнице”: каждый новый месяц моей жизни не похож на предыдущий
Вот уже шесть с половиной лет Кайди живет в гламурном и солнечном Дубае. За тысячу километров от дома девушку привела работа мечты. Она всегда любила путешествовать, поэтому профессия стюардессы казалась ей невероятной удачей.
Свою особую роль в желании работать в международной авиакомпании сыграли одноклассницы Кайди, которые за несколько лет до этого прошли по конкурсу в авиакомпанию Abu Dhabi и постоянно делились яркими фотографиями из своих путешествий.
Разглядывая эти красивые кадры из многочисленных поездок, Кайди все больше и больше убеждалась, что хочет связать свою жизнь с небом. “Я изучила все детали от графика до зарплаты и поняла, что это работа моей мечты: ты путешествуешь, а тебе за это еще и деньги платят”, — смеется Кайди. “Я хорошенько подготовилась, отправила свое CV, прошла конкурс…и вот я здесь”.
Сейчас Кайди работает стюардессой бизнес-класса в авиакомпании Emirates. По ее словам, помимо потрясающей работы, она радуется возможности жить в Дубае.
“Это очень интересный и мультикультурный город, работодатель о нас хорошо заботится, полностью оплачивая проживание. За свой счет — WiFi и всевозможные ежедневные расходы. В большинстве домов есть бассейн и тренажерный зал. Автобус забирает тебя от дома и везет на работу”.
“Выполняя ту же работу в Европе, у вас, вероятно, будет значительно меньше интересных и экзотических направлений, более низкая заработная плата и совсем другие условия жизни”, — отмечает Кайди.
Каждый месяц отличается
Как рассказывает Кайди, в ее жизни каждый новый месяц и даже каждая неделя отличается от предыдущей. Именно это, по ее мнению, делает работу стюардессы еще более увлекательной. “В начале недели я могу быть в Южной Африке, в середине недели — в Нью-Йорке, а выходные встретить в Париже. По большей части у меня перелеты в США и европейские страны”, — рассказывает она. В среднем за месяц получается пять-шесть перелетов туда-обратно, а всего за все время работы в авиакомпании у Кайди насчитывается уже 470 рейсов!
“Моя семья и друзья до сих в полной мере не могут понять мой рабочий график”, — говорит Кайди, рассказывая о своем распорядке дня. “Если посмотреть последние несколько недель, то дома, в своей кровати, я сплю в среднем всего три ночи в неделю”.
Но бывает, что запланированный короткий рейс неожиданно растягивается на много часов.
Например, один из самых своеобразных рейсов был в Саудовскую Аравию. “У нас должен был состояться очень короткий перелет. В таких случаях обычно мы даже не выходим из самолета в пункте назначения, а сразу же летим обратно в Дубай с новыми пассажирами. Но в тот раз, когда самолет приземлился в Саудовской Аравии, капитан сообщил нам, что у самолета возникла техническая проблема, которую необходимо решить. Три часа мы просидели в пустом самолете, прежде чем к нам пришел сотрудник аэропорта и спросил, сколько стюардесс находится на борту. Спросил он это не случайно — ему надо было знать, сколько абай нам принести (абайя — длинное традиционное арабское женское платье с рукавами — прим.ред). Мы тогда еще подумали, что это какая-то шутка, самолет сейчас обязательно починят и мы улетим”, — вспоминает Кайди. Но самолет быстро отремонтировать не удалось. “Нас отвели в зону отдыха первого класса в аэропорту, где мы сидели бок о бок с пассажирами, расстроенными задержкой своего рейса в Дубай. Мы прождали там целых девять часов. Утром за нами прилетел новый самолет и мы наконец-то улетели домой. В итоге рабочий день составил в общей сложности 26 часов”.
Небесные проблемы
По словам Кайди, хорошая стюардесса должны быть очень общительным человеком. “Нужно быть открытым к общению, не обращая внимания ни на национальность, ни на религиозные взгляды. В этом плане пригодится предыдущий опыт, если вы уже когда-то жили или работали с иностранцами”.
Но как же, находясь на границе облаков, решать проблемы и находить вежливый ответ для самого неучтивого клиента?
Кайди вспоминает, что самые курьезные случаи возникали при раздаче еды. “Сложных ситуаций бывает много, но самая типичная из них, безусловно, связана с питанием на борту. “Обычно в меню представлено 2-3 разных варианта, а в случае с Emirates пассажир перед полетом может выбрать любое понравившееся блюдо из 13 возможных. Однако довольно часто во время обслуживания на борту выясняется, что пассажир не ест ни мясо, ни рыбу, но при этом заранее не заказал никаких специальных блюд. “Эта ситуация сопровождается негодованием, разочарованием и замешательством со стороны пассажира, что может привести к тому, что он захочет подать жалобу. “В этом случае начинаешь искать альтернативные варианты. Так, например, иногда случается, что в интересах заказчика мы отдаем еду, предназначенную для бортпроводников”.
Как рассказывает Кайди, в самом начале работы стюардессой стрессовых ситуаций случается гораздо больше, но со временем приходит опыт, учишься справляться со всеми возникающими проблемами, а порой и предотвращать их. “Нужно быть уверенной в себе и своих силах. А если пассажир действительно очень груб и ничего не помогает, всегда можно ненадолго отойти в сторону и попросить коллегу “перехватить эстафету”. А еще греет мысль, что этого конкретного клиента ты, вероятно, никогда больше не встретишь”.
Особую радость Кайди испытывает, когда среди коллег-стюардесс на борту оказываются другие эстонские девушки. “Среди 15 000 персонала авиакомпании всего 15 эстонцев”. Поэтому шанс оказаться на одном рейсе вместе выпадает крайне редко.
“На этих рейсах вы можно поболтать, поделиться своими впечатлениями и мыслями, поговорить по-эстонски и подружиться. Так я нашла себе соседку, с которой мы много лет вместе жили в съемной квартире и до сих пор очень дружны”.
Жизнь в самой большой в мире “песочнице”
Дубай Кайди в шутку называет “песочницей” и ближневосточным Вегасом. “Дубай определенно не такой, каким его представляют себе некоторые люди, когда читают про него в интернете”, — рассказывает она, добавляя, что Дубай в целом слишком искусственный для эстонцев, в нем не хватает зелени, но зато там много тепла и солнца. “В то же время в Дубае очень чисто, безопасно, комфортно и приятно жить, особенно стюардессе”. Кайди определенно рекомендует всем посетить и открыть для себя все прелести Дубая.
Домой Кайди летает обычно через каждые три или пять месяцев, в зависимости от времени года и необходимости — больше летом, реже зимой. “Конечно, больше всего я скучаю по семье и друзьям, а также по зеленой природе Эстонии и свежему воздуху. Я думаю, что эстонскую природу, зелень и чистоту ни с чем не сравнить, я это стала еще больше ценить. Многим местным жителям сложно понять, что где-то есть четыре сменяющих друг друга времени года. Не говоря уже об эстонской снежной зиме или волшебном Рождестве”, — отмечает Кайди, добавляя, что еще особенно ценит северный менталитет эстонцев и их образ мышления.
“Говорят, что эстонцы иногда бывают слишком прямолинейными и честными, но мне это даже нравится, фальши нет. Я думаю, что люди в Эстонии могли бы быть еще счастливее, если были бы чуточку толерантнее, дружелюбнее, чаще приходили бы на помощь и уважительнее относились друг к другу”.
На вопрос, когда же она собирается окончательно вернуться домой, Кайди не нашла ответа. “Если бы я только знала ответ на этот вопрос”, — смеясь, сказала она. “Я верю, что желание вернуться домой когда-нибудь появится. На данный момент мне кажется, что это может произойти через пару лет!”