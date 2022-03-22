Эстонка о работе мечты в самой большой в мире “песочнице”: каждый новый месяц моей жизни не похож на предыдущий

“Моя семья и друзья до сих в полной мере не могут понять мой рабочий график”, — говорит Кайди, рассказывая о своем распорядке дня. “Если посмотреть последние несколько недель, то дома, в своей кровати, я сплю в среднем всего три ночи в неделю”.

Как рассказывает Кайди, в ее жизни каждый новый месяц и даже каждая неделя отличается от предыдущей. Именно это, по ее мнению, делает работу стюардессы еще более увлекательной. “В начале недели я могу быть в Южной Африке, в середине недели — в Нью-Йорке, а выходные встретить в Париже. По большей части у меня перелеты в США и европейские страны”, — рассказывает она. В среднем за месяц получается пять-шесть перелетов туда-обратно, а всего за все время работы в авиакомпании у Кайди насчитывается уже 470 рейсов!

“Выполняя ту же работу в Европе, у вас, вероятно, будет значительно меньше интересных и экзотических направлений, более низкая заработная плата и совсем другие условия жизни”, — отмечает Кайди.

“Это очень интересный и мультикультурный город, работодатель о нас хорошо заботится, полностью оплачивая проживание. За свой счет — WiFi и всевозможные ежедневные расходы. В большинстве домов есть бассейн и тренажерный зал. Автобус забирает тебя от дома и везет на работу”.

Разглядывая эти красивые кадры из многочисленных поездок, Кайди все больше и больше убеждалась, что хочет связать свою жизнь с небом. “Я изучила все детали от графика до зарплаты и поняла, что это работа моей мечты: ты путешествуешь, а тебе за это еще и деньги платят”, — смеется Кайди. “Я хорошенько подготовилась, отправила свое CV, прошла конкурс…и вот я здесь”.

Свою особую роль в желании работать в международной авиакомпании сыграли одноклассницы Кайди, которые за несколько лет до этого прошли по конкурсу в авиакомпанию Abu Dhabi и постоянно делились яркими фотографиями из своих путешествий.

Вот уже шесть с половиной лет Кайди живет в гламурном и солнечном Дубае. За тысячу километров от дома девушку привела работа мечты. Она всегда любила путешествовать, поэтому профессия стюардессы казалась ей невероятной удачей.

В своей кровати я сплю в среднем всего три ночи в неделю.

Продолжительность рейса может быть как один час, так и все 16 часов. Как правило, между рейсами ставят несколько выходных дней для отдыха. В пункте назначения экипаж обычно находится около 24 часов (от момента приземления до нового отправления). В это время включен сон после ночного перелета и отдых, чтобы набраться сил для обратного рейса.

Но бывает, что запланированный короткий рейс неожиданно растягивается на много часов.

Например, один из самых своеобразных рейсов был в Саудовскую Аравию. “У нас должен был состояться очень короткий перелет. В таких случаях обычно мы даже не выходим из самолета в пункте назначения, а сразу же летим обратно в Дубай с новыми пассажирами. Но в тот раз, когда самолет приземлился в Саудовской Аравии, капитан сообщил нам, что у самолета возникла техническая проблема, которую необходимо решить. Три часа мы просидели в пустом самолете, прежде чем к нам пришел сотрудник аэропорта и спросил, сколько стюардесс находится на борту. Спросил он это не случайно — ему надо было знать, сколько абай нам принести (абайя — длинное традиционное арабское женское платье с рукавами — прим.ред). Мы тогда еще подумали, что это какая-то шутка, самолет сейчас обязательно починят и мы улетим”, — вспоминает Кайди. Но самолет быстро отремонтировать не удалось. “Нас отвели в зону отдыха первого класса в аэропорту, где мы сидели бок о бок с пассажирами, расстроенными задержкой своего рейса в Дубай. Мы прождали там целых девять часов. Утром за нами прилетел новый самолет и мы наконец-то улетели домой. В итоге рабочий день составил в общей сложности 26 часов”.

Небесные проблемы

По словам Кайди, хорошая стюардесса должны быть очень общительным человеком. “Нужно быть открытым к общению, не обращая внимания ни на национальность, ни на религиозные взгляды. В этом плане пригодится предыдущий опыт, если вы уже когда-то жили или работали с иностранцами”.

Но как же, находясь на границе облаков, решать проблемы и находить вежливый ответ для самого неучтивого клиента?