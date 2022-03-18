Война и пустота: в KUMU открылась выставка без картин

Работники музея детально и тщательно выставляют свет, но вместо картин на стенах — серые квадраты, и подписи к ним: здесь должны были висеть работы Дмитрия Пригова, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова и многих других знаменитых русских художников-концептуалистов, а еще — их коллег из Эстонии, Латвии и Литвы, но началась война, и создатели выставки решили — пока на месяц — оставить здесь пустоту.

“Эта тема — диалог русского искусства 70-80х годов — вдруг очутилась в новом контексте, которого эта выставка не заслужила и который мы не могли предугадать. И, конечно, его не ожидали сами художники. И то, что это выставка концептуального искусства, дало KUMU возможность тоже совершить некий акт. Мы придумали его вместе с художниками и кураторами. Это очень своеобразный жест, призывающий задуматься о войне”, — пояснила директор KUMU Кади Полли.

Картины здесь все-таки появятся, только чуть позже, обещают кураторы. А пока вход на выставку будет бесплатным.