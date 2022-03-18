Финляндия в пятый раз подряд признана самой счастливой страной мира. А Эстония?

В представленном рейтинге Финляндия, как и в предыдущие годы, с отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства. В пятерку самых счастливых вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.