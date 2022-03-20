"Все в подвешенном состоянии". Что происходит с застрявшими за границей российскими туристами

“Вам надо решить сегодня, что мы делаем с продлением отеля, чтобы завтра продлить отель на столько ночей, на сколько вы скажете, так как новое будет делать некому”, — такое сообщение прислали Юлии из Москвы из турфирмы, от которой ее родители отдыхали на Кубе. Московский офис фирмы ушел в отпуск на месяц в полном составе.

Проживание в отеле на Кубе обходится родителям Юлии в 30 долларов с человека в день — платить их приходится в Москве, так как российские карты за границей заблокированы.

В результате Юлия, по ее словам, находится в панике: “Езжу в офис агентства и плачу”.

Обратные рейсы туроператор предлагает, по словам Юлии, за 230-239 тыс. рублей с пересадкой (около 1900-2000 евро).

Всё меньше российских авиакомпаний имеют возможность летать за границу. По подсчетам сервиса Aviasales, в/из России летают 27 иностранных компаний и шесть российских.

К 17 марта за границей оставались около 20 тысяч российских туристов, которых нужно вывозить на родину, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

“Реестр этих туристов составлен, они не на улице, тем более организованные — они проживают в гостиницах”, — сказал Барзыкин (цитата по Интерфаксу).

То же число застрявших за рубежом туристов — около 20 тысяч — называла еще 3 марта глава Ростуризма Зарина Догузова.

В конце февраля, как сообщала Аналитическая служба АТОР, за рубежом находились свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых были самые серьезные проблемы с вылетом в Россию (Европа, Карибские страны, США и др.) — более 27 тысяч.

Ранее Ростуризм сообщил, что около 75 тысяч клиентов туроператоров, застрявших за рубежом, к 16 марта вернулись в Россию, это более 80% тех, у кого возникли трудности с возвращением.