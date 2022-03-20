В Украине запустили сайт о поврежденных исторических памятниках

Тех, кто стал свидетелем разрушений культурного наследия или религиозных сооружений (в том числе, старинных построек, исторических кладбищ, музеев, театров, библиотек, археологических объектов и других), просят прислать доказательства в виде фото или видео. Всю информацию будут публиковать в открытом доступе. Позже, возможно, ее передадут в Международный уголовный суд в Гааге для проведения следственных действий.