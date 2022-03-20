Путешественник провел ночь в чужом доме, считая, что снял его на Airbnb

Американец провел ночь в чужом доме, считая, что снял его через интернет, рассказывает "Моя Планета".

Путешественник со стажем Пол Дрекслер приехал в Майами на свадьбу друга. Перед этим мужчина снял дом на Airbnb — по его словам, он делал так сотни раз.

Дрекслер заселился в дом в 2 часа ночи. Путешественник отметил, что жилье было не заперто и в нем все было в порядке: в спальне была заправленная кровать, а рядом лежало два чистых сложенных полотенца.

Пол лег спать, однако утром проснулся от стука в дверь спальни. “В дверь постучал парень и сказал: “Эй, могу я вам помочь?” “Хм, нет, это дом Airbnb, который я арендовал”. Он ответил: “Нет, это мой дом“”, — рассказал Дрекслер.

Выяснилось, что путешественник случайно перепутал адрес при переходе из приложения Airbnb в карту Google и заехал в соседний дом. При этом хозяин дома оказался очень понимающим.

Дрекслер также добавил, что теперь он будет трижды проверять свои аренды на Airbnb.