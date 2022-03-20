Годердзи — самый нераскрученный (а зря!) горнолыжный курорт Грузии
Сейчас, когда одна страна, любимая эстонскими туристами, вторглась в другую - тоже вполне любимую эстонскими туристами, впору задуматься о других, не самых очевидных направлениях для путешествий. Одно из них - Грузия.
Грузия с давних пор считается страной бюджетного горнолыжного туризма. И если слава курортов Гудаури и Бакуриани уже добралась до Эстонии, то сравнительно новому Годердзи это еще предстоит.
Главное преимущество Годердзи - здесь всегда очень много снега. Это сравнительно труднодоступное место, которое пока не распробовал массовый зимний турист. Климат здесь субтропический, очень влажный, с огромным количеством осадков. Полтора-два метра снега - это норма. Так что вы не столкнетесь с надутой из снежных пушек ледяной крошкой или выбитыми до земли и камней участками. Для любителей экстремального катания это открывает безграничные возможности для фрирайда или хели-ски. Кстати, за фри-раудом сюда приезжают туристы даже из очень горнолыжной, но совсем небюджетной Австрии. Говорят, тут и позволено больше, и вертолет, который завезет повыше, арендовать так дёшево, что это перекрывает все расходы на авиаперелет, аренду машины и так далее.
Но есть у курорта и минус. Из-за (пока!) не самой развитой дорожной сети Годердзи вполне может претендовать на звание самого труднодоступного зимнего курорта Грузии. На преодоление 100 километров от Батуми придется потратить в районе пяти часов (а то и больше), а заключительные 30 км подъема - особенно после снегопада займут у вас 3-4 часа. Но эта дорога запомнится надолго! Один вид местных такси натолкнет вас на мысль о дороге, по которой предстоит ехать.
Когда вы доберетесь до Годердзи, следите за прогнозом погоды: дорога - одноколейка, её легко могут закрыть в случае снегопада - в этом случае риск опоздать на самолет.
Трасса
Годердзи совсем молодой курорт: первые туристы приехали сюда в 2016-м году. Сейчас здесь работает пять подъемников, самая верхняя точка трассы расположена на высоте 2702 метра. Общая длина трасс (в основном, синих и красных) - около восьми километров. Абсолютно все, от подъемников до лыж в прокате тут либо новое, либо в неплохом состоянии.
Для проживания можно выбрать бюджетный вариант в гостевом доме (от 20 евро за ночь) или недорогом отеле (в районе 50-70 евро за ночь). Если финансы позволяют - рекомендуем лучший отель в Годердзи, новый пятизвездочный Ambassadori Goderdzi (от 170 евро за ночь на двоих, с завтраком). Бассейн, спа-зона, комфортабельные номера и ресторан грузинской и европейской кухни со средними по рижским меркам ценами - и все это буквально в ста метрах от подъемника. Здесь же расположена зона отдыха Ski Lounge Goderdzi, где бурлит ночная жизнь.
Никогда не нужно...
...добираться до Годердзи зимой своим ходом. Куда разумнее взять в Батуми машину в аренду, но оставить её в ближайшем к курорту населенном пункте и пересесть на такси. Самим забираться 30 км на перевал по ледяной одноколейной дороге, да еще и со встречным трафиком - точно не самая лучшая идея.
Но лучше соберите попутчиков, арендуйте восьмиместный Mitsubishi Delica (у нас их не продают - это полноприводный "праворукий" минивэн) с водителем, и он вас доставит туда и обратно за 150-200 евро.
Деньги
Грузия сравнительно недорогая страна, и лыжный отдых не исключение. Ски-пасс на день в Годердзи стоит от 25 лари, на неделю - 145 лари (42,50 евро), но не забывайте, что тут всего 8 км трасс. Интересно, что в Грузии можно купить единый ски-пасс на любой из лыжных курортов - то есть вы можете успеть покататься в нескольких местах. На семь дней он будет стоить 312 лари (91 евро), на десять - 420 лари (123 евро).
Аренда инвентаря заметно дешевле, чем на лыжных трассах в Балтии. Выбор жилья зависит от бюджета: есть как бюджетные апартаменты или гостевые дома (в районе 300 евро за неделю на двоих) до пятизведочных отелей, где номер может стоить 200 евро в сутки.