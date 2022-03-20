Годердзи — самый нераскрученный (а зря!) горнолыжный курорт Грузии

Грузия с давних пор считается страной бюджетного горнолыжного туризма. И если слава курортов Гудаури и Бакуриани уже добралась до Эстонии, то сравнительно новому Годердзи это еще предстоит.

Главное преимущество Годердзи - здесь всегда очень много снега. Это сравнительно труднодоступное место, которое пока не распробовал массовый зимний турист. Климат здесь субтропический, очень влажный, с огромным количеством осадков. Полтора-два метра снега - это норма. Так что вы не столкнетесь с надутой из снежных пушек ледяной крошкой или выбитыми до земли и камней участками. Для любителей экстремального катания это открывает безграничные возможности для фрирайда или хели-ски. Кстати, за фри-раудом сюда приезжают туристы даже из очень горнолыжной, но совсем небюджетной Австрии. Говорят, тут и позволено больше, и вертолет, который завезет повыше, арендовать так дёшево, что это перекрывает все расходы на авиаперелет, аренду машины и так далее.

Но есть у курорта и минус. Из-за (пока!) не самой развитой дорожной сети Годердзи вполне может претендовать на звание самого труднодоступного зимнего курорта Грузии. На преодоление 100 километров от Батуми придется потратить в районе пяти часов (а то и больше), а заключительные 30 км подъема - особенно после снегопада займут у вас 3-4 часа. Но эта дорога запомнится надолго! Один вид местных такси натолкнет вас на мысль о дороге, по которой предстоит ехать.

Когда вы доберетесь до Годердзи, следите за прогнозом погоды: дорога - одноколейка, её легко могут закрыть в случае снегопада - в этом случае риск опоздать на самолет.

Трасса

Годердзи совсем молодой курорт: первые туристы приехали сюда в 2016-м году. Сейчас здесь работает пять подъемников, самая верхняя точка трассы расположена на высоте 2702 метра. Общая длина трасс (в основном, синих и красных) - около восьми километров. Абсолютно все, от подъемников до лыж в прокате тут либо новое, либо в неплохом состоянии.