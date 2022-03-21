Под Нотр-Дамом нашли древние гробницы и саркофаг

Несколько гробниц и свинцовый саркофаг были обнаружены археологами в соборе Нотр-Дам во время работ по реконструкции здания после разрушительного пожара 2019 года. Захоронения, по мнению ученых, “отличного научного качества”, пишет "Моя Планета".

Неожиданное открытие было сделано, когда ремонтные бригады проверяли устойчивость грунта перед установкой строительных лесов для восстановления шпиля собора. Кроме гробниц, на месте нашли “полностью сохранившийся свинцовый саркофаг в форме человека”. Его могли сделать для высокопоставленного сановника в 1300-х годах, спустя столетие после постройки собора.

Также под собором нашли элементы расписных скульптур, идентифицированные как части оригинальной перегородки XIII века. Среди них были пара рук, бюст бородатого мужчины и несколько скульптур овощей, на которых еще видны следы краски.

При помощи эндоскопической камеры ученые смогли заглянуть внутрь саркофага. “Мы увидели кусочки ткани, волосы и подушку из листьев на макушке. Это была распространенная практика на похоронах религиозных лидеров”, — пояснил ведущий археолог Кристоф Бенье. Также археологи обнаружили подземную систему отопления XIX века, среди кирпичных труб которой и лежал саркофаг.

Археологам дали время до 25 марта, чтобы завершить раскопки до возобновления проекта реконструкции. Собор планируют вновь открыть в 2024 году.