ВИДЕО | Как выглядит корабль, попавший в сильный шторм: снаружи и внутри

В первом ролике мы собрали десять видео совершенно разных кораблей, среди которых танкеры, сухогрузы, военные корабли и круизные лайнеры, которых на рейсе застала отнюдь не благоприятная погода.

Эти невероятные видео кораблей во время шторма были сняты в разных местах по всему миру и запечатлели одни из самых ужасных моментов для экипажей во время плавания по бурным морям. Некоторые из самых больших волн, обрушивающихся на суда, достигают высоты в 30 метров. А в самом же конце ролика можно увидеть видео корабля в Балтийском море, рядом с которым в море ударила сильнейшая молния.