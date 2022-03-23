Почему гостиницы Ида-Вирумаа не принимают военных беженцев из Украины

На прошлой неделе стало известно, что Эстония временно приостанавливает выдачу туристических виз гражданам России. В то же время с каждым днем в нашу страну прибывает все больше и больше военных беженцев из Украины. Как вся эта ситуация сказывается на отелях Ида-Вирумаа?

Исполнительный директор отеля Meresuu Spa & Hotel Игорь Баранов не видит особого повода для беспокойства. "Поскольку с начала 2020 года из-за пандемии коронавируса поток российских туристов снизился, нынешние события и связанные с этим ограничения, сказывающиеся на количестве туристов из России, существенного влияния на деятельность Meresuu SPA & Hotel не оказывают", — пояснил Баранов.

Игорь Баранов с оптимизмом смотрит на лето. По его уверениям, гостиница и спа-центр пользуются большой популярностью среди жителей Эстонии и, следовательно, останутся очень востребованными на местном туристическом рынке.

По сравнению с директором Meresuu, владелец мызы Сака Тынис Каасик настроен не столь оптимистично.