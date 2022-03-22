ФОТО | Назад в детство: в Риге открылся уникальный музей игрушек прошлого века

Создательница музея Яна Воронова признается, что ее коллекция родилась случайно — из желания добыть игрушку из собственного детства, но переросла в страстное увлечение, ставшее началом уникального музея. Теперь, благодаря Яне, каждый может хоть ненадолго отправиться в путешествие в прошлое, чтобы вспомнить счастливые беззаботные годы.

Яна, расскажите историю создания музея — от идеи до реализации.

Одна из первых игрушек в коллекции ко мне попала почти 13 лет назад, когда родился мой старший сын. До этого я совсем не интересовалась старыми вещами. Я искала интересные игрушки для сына на одном из латвийских порталов по продажам. Совершенно случайно увидела объявление о продаже карманной электронной игры “Электроника”. Она мне напомнила о моем детстве, такой игры у меня не было. Я позвонила по указанному в объявлении номеру. Игра, к сожалению, была уже зарезервирована. Обещали перезвонить, если ее не купят. Я переживала, полночи не спала. Утром не выдержала и сама позвонила — и на том конце провода я услышала ответ, который и изменил мою жизнь. Мне сказали, что игру уже забрали. Человек даже виновато извинился. Передать не могу, как я расстроилась. И поставила себе цель найти эту игру. Стала следить за рынком игрушек и искала именно “Электронику”. Так все и началось. Не прошло и недели, как я, счастливая, держала ее в руках.

Стала больше думать о своем детстве. Муж привез свои детские машинки для сына. Я стала вспоминать свои игрушки. Пересматривала фотографии. Сначала искала игрушки, которые были именно у меня. Захотелось снова поиграть в планетоход фабрики Straume — у многих была такая игрушка.