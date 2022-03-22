Война на территории Украины препятствует восстановлению эстонского туризма

“В Таллинн прибудет меньше круизных лайнеров, чем мы рассчитывали до начала войны. Однако операторы судов поменьше ищут новые места, и первые реакции показывают, что суда будут останавливаться на Сааремаа. По нашим данным, несколько фирм выразили желание остаться в Таллинне на ночь. То есть остановиться в Таллинне на два дня”, — сказала руководитель отдела продаж Таллиннского порта Сирле Арро.

По словам руководителя отдела продаж Таллиннского стратегического центра Хелены Чистовой-Похлак, в этом году в Таллинн будут заманивать в основном соседей: “Мы будем смотреть на другие рынки, где есть смысл развиваться. Прежде всего это соседние государства — Латвия, Финляндия Швеция. На этих рынках Таллинн не чужое место, там люди готовы к нам приехать. У нас также безопасно, как и у них. К сожалению, чем дальше живет потенциальный турист, тем мы для него ближе к очагу войны”.