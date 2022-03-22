Ученые планируют воскресить вымершую в XVII веке птицу додо

Биологи из Калифорнийского университета в Санта-Круз сообщили, что получен образец ДНК дронта, необходимый для восстановления вида. “Да, геном дронта полностью секвенирован. Он еще не опубликован, но он существует, и мы работаем над этим прямо сейчас”, — сказала профессор экологии и эволюционной биологии Бет Шапиро.

Однако, по ее словам, “воскресить” птицу будет непросто. “С млекопитающими все проще. Если у меня есть клетка и она живет в лабораторной чашке, я отредактирую ее так, чтобы в ней было немного ДНК животного. Но как мне преобразовать клетку птицы в живое, дышащее, настоящее животное?” — задалась вопросом профессор.

Биолог отметила, что можно клонировать дронта, использовав тот же подход, который применялся для создания овечки Долли. Правда, ученые пока не знают, как применить его к птице додо, из-за серьезных отличий в репродукции.

Маврикийский дронт, или додо (Raphus cucullatus), был эндемиком острова Маврикий. Эти нелетающие птицы вымерли в 1600-х годах, главной причиной исчезновения стало нашествие домашних животных колонизаторов острова.