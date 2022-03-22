ФОТО | Пять блюд из картофеля, включая десерт! В преддверии конкурса Bocuse d’Or в Brasserie 11 прошел необычный ужин

23 марта эстонская команда примет участие в отборочном туре на всемирном кулинарном конкурсе Bocuse d’Or в Будапеште. В рамках конкурса нужно будет приготовить два блюда — оленину и три сорта картофеля. Один из них — “Аннушка”, другие два в Эстонии не продаются.

Поэтому шеф-повар Brasserie 11 Хейди Пиннак в преддверии конкурса составила меню из пяти блюд, все из которых включают картофель в качестве одного из ингредиентов.

Пиннак — одна из двух женщин, принимавших участие в Bocuse d’Or. В свое время она прошла в финал и заняла 14 место. В этом году на конкурсе она займет почетное место жюри.

Перед подачей блюд гостям предложили небольшую закуску в виде четырех видов картофельных чипсов. Среди вполне обычных сырных и менее обычных трюфельных были и совсем необычные — чипсы со вкусом шампанского. Как сообщила по секрету шеф-повар, приобрести такой деликатес можно в Stockmann.

А теперь вернемся к блюдам, приготовленным шеф-поваром. Каждое из пяти блюд было сделано с разным сортом картошки — Baltic Rose, Laura, Concordia, Jõgeva kollane и Väike verev, если смотреть по порядку.

Открыло ужин любимое праздничное блюдо практически каждого русского человека — оливье, но не в своем обычном виде, а с мясом краба. Далее последовал запеченные картофель с икрой форели, лососем и крем-френш.

В качестве первого — крем-суп из картофеля и лука порея, а на второе — картофельный крокет с соусом из шампиньонов и клюквенным вареньем.

И самое интересное — десерт с картофелем. Казалось бы, как можно сделать десерт из этого корнеплода? Хейди Пиннак же это удалось. Ее версия “яблочного пирога” представляла из себя тарталетку, основа которой была сделана с использованием картофеля, с начинкой из яблока и шариком ванильного мороженого, а также небольшим пипаркоком. Идеальное сочетание, а вкусу даже не возможно определить, что в тесте есть картофель, хотя необычный привкус чувствуется.

Смотрите фото блюд в галерее.