ФОТО | Пять блюд из картофеля, включая десерт! В преддверии конкурса Bocuse d’Or в Brasserie 11 прошел необычный ужин
Картошка, казалось бы, совершенно обыденная еда, но и из нее можно приготовить совершенно необычные и невероятно вкусные блюда. Это продемонстрировала шеф-повар столичного французского ресторана Brasserie 11 Хейди Пиннак.
23 марта эстонская команда примет участие в отборочном туре на всемирном кулинарном конкурсе Bocuse d’Or в Будапеште. В рамках конкурса нужно будет приготовить два блюда — оленину и три сорта картофеля. Один из них — “Аннушка”, другие два в Эстонии не продаются.
Поэтому шеф-повар Brasserie 11 Хейди Пиннак в преддверии конкурса составила меню из пяти блюд, все из которых включают картофель в качестве одного из ингредиентов.
Пиннак — одна из двух женщин, принимавших участие в Bocuse d’Or. В свое время она прошла в финал и заняла 14 место. В этом году на конкурсе она займет почетное место жюри.
Перед подачей блюд гостям предложили небольшую закуску в виде четырех видов картофельных чипсов. Среди вполне обычных сырных и менее обычных трюфельных были и совсем необычные — чипсы со вкусом шампанского. Как сообщила по секрету шеф-повар, приобрести такой деликатес можно в Stockmann.
А теперь вернемся к блюдам, приготовленным шеф-поваром. Каждое из пяти блюд было сделано с разным сортом картошки — Baltic Rose, Laura, Concordia, Jõgeva kollane и Väike verev, если смотреть по порядку.
Открыло ужин любимое праздничное блюдо практически каждого русского человека — оливье, но не в своем обычном виде, а с мясом краба. Далее последовал запеченные картофель с икрой форели, лососем и крем-френш.
В качестве первого — крем-суп из картофеля и лука порея, а на второе — картофельный крокет с соусом из шампиньонов и клюквенным вареньем.
И самое интересное — десерт с картофелем. Казалось бы, как можно сделать десерт из этого корнеплода? Хейди Пиннак же это удалось. Ее версия “яблочного пирога” представляла из себя тарталетку, основа которой была сделана с использованием картофеля, с начинкой из яблока и шариком ванильного мороженого, а также небольшим пипаркоком. Идеальное сочетание, а вкусу даже не возможно определить, что в тесте есть картофель, хотя необычный привкус чувствуется.
Смотрите фото блюд в галерее.
Французский ресторан Brasserie 11 находится в Таллинне по адресу Тартуское шоссе, 84а в здании Fahle Park.