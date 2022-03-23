Российский туроператор предлагает путешествия в Узбекистан, чтобы оформить там карту Visa

Тур под названием “За Visa в Узбекистан” появился в каталоге туроператора “Веди Групп”, стоимость удовольствия — от 23 тысячи рублей (около 200 евро), сообщает издание Sobaka.ru.

Поездка рассчитана на три дня. Первый день включает в себя прибытие, размещение и свободное время. Во второй день туристов накормят завтраком, сопроводят до банка для оформления карты Visa и Mastercard, после чего отправят на экскурсию по Ташкенту. На третий день путешественники по желанию могут посетить Ташкентский метрополитен, а после — организованно отправиться в аэропорт.

В разделе “Условия бронирования” на сайте туроператора размещена информация об открытии и комиссии по картам Visa. Отмечается, что для получения заветного пластика “минимальное количество ночей — две”.

В стоимость тура не включены сам авиаперелет и экскурсии — их нужно оплачивать отдельно. Стоимость перелета из Екатеринбурга начинается от 47 000 рублей (около 410 евро), из Москвы — от 28 000 рублей (около 244 евро), Минеральных Вод — от 42 100 рублей (около 370 евро), Уфы — от 43 100 рублей (около 380 евро), Казани — от 42 800 рублей (около 370 евро).

Напомним, с 10 марта российские карты Visa и Mastercard временно не работают за пределами страны. Карты, выпущенные российскими банками, не принимают за границей, в иностранных магазинах, в кошельках Apple Pay и Google Play.