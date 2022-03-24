В Мариуполе уничтожен Художественный музей имени Архипа Куинджи, где хранились работы известных художников

Российские войска 21 марта прямым попаданием авиабомбы уничтожили Художественный музей им. Архипа Куинджи в Мариуполе, сообщает Interfax.com.ua.

Глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский уточнил, что на момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи, только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.

В то же время в музее хранились оригиналы работ других украинских художников — Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других. Их судьба на данный момент неизвестна.

Музей занимал 300 кв. м в двух этажах "усадьбы Геоцинтова" – здания 1902 года. Экспозиция содержала около 2 тыс. экспонатов, в том числе произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, а также графика и скульптура.

В половине выставочных залов экспонировались предметы, связанные с жизнью и творчеством Куинджи. Среди них - фотографии, документы, личные вещи художника, в том числе 200-летняя купель, в которой крестили художника.