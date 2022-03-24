ФОТО | Великолепная подача. Смотрите, как представляют блюда на кулинарном конкурсе Bocuse d’Or
Мировой суперфинал Bocuse d’Or состоится в 2023 году в Лионе. Команды каких стран туда отправятся, решается прямо сейчас на европейском финале в Будапеште. Эстонию в этом году представляют Александр Гуреев, Максим Фоменков и Никлас Йонсен.
23 марта в Будапеште стартовал европейский финал Bocuse d’Or. Команды должны приготовить два блюда — оленину и три сорта картофеля. Оба блюда нужно подать на 14 тарелках, на что отведено 5,35 часа.
Bocuse d’Or справедливо сравнивают с ”Формулой 1” для поваров. Это самый престижный кулинарный конкурс в мире, подготовка к которому представляет собой 1,5 года регулярных тренировок и требует от участников целеустремленности, высокой организованности, мотивации и исключительного командного духа.
Если в предыдущем европейском финале, который прошел в Таллинне в 2020 году, участвовало 16 стран, то в 2022 году в Будапеште будут соревноваться уже 20.
В этом году кандидат от Эстонии — Александр Гуреев. Подробнее — здесь.