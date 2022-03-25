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25.03.2022, 08:55

ФОТО | Новая выставка Морского музея Эстонии повествует о возрождении Летной гавани

 
Lennusadam uus näitus
Lennusadam uus näitus
Foto: Fotograaf Aron Urb, Lennusadam
24 марта посетители Толстой Маргариты смогут увидеть новую фотовыставку Морского музея Эстонии. До сих пор не публиковавшиеся фотографии рассказывают о том, как уникальный в своем роде ангар для гидросамолетов в Лётной гавани стал своеобразным морским музеем.

“В этом году 12 мая исполнится десять лет с того дня, когда для всех открылась настоящая жемчужина культуры — не только для Эстонии, но и для всего мира. Восстановление этого исторического здания и его перестройка в музей означала несколько лет серьезной работы. Фотовыставкой, которая напоминает всем о проделанной сложной работе, мы хотим начать празднование возрождения Лётной гавани”, — сказал директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

Посетителям фотовыставки представлены пара десятков фотографий, которые дают впечатляющий обзор того, как ангар для гидросамолетов в Лётной гавани был восстановлен и превращён в морской музей, и с какими вызовами пришлось столкнуться при проведении реставрационных работ. Фотогалерея открыта на первом этаже Толстой Маргариты с 24 марта до 24 июля 2022 года.

RusDelfi
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