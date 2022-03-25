ФОТО | Новая выставка Морского музея Эстонии повествует о возрождении Летной гавани

“В этом году 12 мая исполнится десять лет с того дня, когда для всех открылась настоящая жемчужина культуры — не только для Эстонии, но и для всего мира. Восстановление этого исторического здания и его перестройка в музей означала несколько лет серьезной работы. Фотовыставкой, которая напоминает всем о проделанной сложной работе, мы хотим начать празднование возрождения Лётной гавани”, — сказал директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.