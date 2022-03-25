Украинцы сейчас спасают не только свою культуру, но и русскую

Большинство музеев и галерей в Украине сейчас закрыты. Поскольку экспонатам тоже угрожает уничтожение, их пытаются спасти. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО пока не пострадали, но уже разрушены важные культурные учреждения, в частности — здание театра в Мариуполе. Украинские власти заявили, что в четверг, 17 марта, здание подверглось бомбардировке, в то время как в нем укрывались сотни людей. По данным украинских СМИ, сильно пострадала также Свято-Успенская Святогорская лавра, расположенная в Донецкой области.

Защита искусства в условиях войны

“Asortymentna Kimnata” была создана для поддержки независимых художников, и теперь мы должны не только поддержать их, но и защитить их труд от уничтожения”, — подчеркивает Аня Потемкина из Центра современного искусства в Ивано-Франковске. С этой целью в нескольких тайных местах было создано несколько бункеров для хранения произведений искусства. В первые 10 дней войны в них было размещено более 20 художественных коллекций. “Для нас важно, чтобы мы не потеряли ни одного произведения — ни в тылу, ни вблизи линии фронта. Ведь эта война — еще и война культур”, — заявила соучредитель коллектива “Asortymentna Kimnata” Алена Каравай.