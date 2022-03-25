25.03.2022, 13:27
Финляндия отменила все пассажирские поезда в Россию
ФОТО: Photo by Anne Nygård on Unsplash
Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта, сообщила "Meduza" со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.
По словам министра по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, дальнейшая эксплуатация поездов Allegro “нецелесообразна”.
1 марта железнодорожный концерн VR Group, отвечающий за эксплуатацию Allegro, уже объявлял о прекращении сотрудничества с ОАО “РЖД” из-за санкций вследствие войны в Украине. Тогда заявлялось, что поезда Allegro пока продолжат курсировать, чтобы обеспечить возвращение финнов домой из России.