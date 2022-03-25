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25.03.2022, 13:27

Финляндия отменила все пассажирские поезда в Россию

 
ФОТО: Photo by Anne Nygård on Unsplash

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта, сообщила "Meduza" со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

По словам министра по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, дальнейшая эксплуатация поездов Allegro “нецелесообразна”.

1 марта железнодорожный концерн VR Group, отвечающий за эксплуатацию Allegro, уже объявлял о прекращении сотрудничества с ОАО “РЖД” из-за санкций вследствие войны в Украине. Тогда заявлялось, что поезда Allegro пока продолжат курсировать, чтобы обеспечить возвращение финнов домой из России.

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