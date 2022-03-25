Финляндия отменила все пассажирские поезда в Россию

1 марта железнодорожный концерн VR Group, отвечающий за эксплуатацию Allegro, уже объявлял о прекращении сотрудничества с ОАО “РЖД” из-за санкций вследствие войны в Украине. Тогда заявлялось, что поезда Allegro пока продолжат курсировать, чтобы обеспечить возвращение финнов домой из России.