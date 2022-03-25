Хлеб всему голова! В Таллинне впервые пройдет Фестиваль хлеба

Для эстонцев хлеб и связанные с ним традиции имеют большую эмоциональную ценность, поэтому Фестиваль хлеба — это семейное мероприятие, которое понравится всем. В особой атмосфере фестиваля можно будет познакомиться с производителями, чтущими вековые традиции и использующими старинные рецепты. Здесь же вы встретите пекарей нового поколения, которые подарят вам необычные вкусовые впечатления и открытия.

На фестивале также будут представлены маленькие домашние пекарни, предлагающие натуральный хлеб на закваске! Конечно же, посетителям будет предлагаться и выпечка без глютена.

На фестиваль приглашаются как любители хлеба, так и те, кому интересна другая выпечка. Помимо хлеба, здесь будет представлен широкий выбор всевозможных сладостей, намазок, продуктов для приготовления бутербродов, а также различная кухонная утварь. В мероприятии будут принимать участие эксперты по хлебу, готовые ответить на интересующие вас вопросы.

Гостей фестиваля ждет интересная программа, посвященная хлебу. Эстонский союз школьного питания представит, кроме прочего, десерты, приготовленные из хлеба, и расскажет, что можно приготовить из хлеба, чтобы это понравилось детям. Участники поделятся со всеми заинтересованными своими секретами и знаниями о приготовлении различных хлебобулочных изделий, о сырье, инструментах и тенденциях в мире выпечки.

Фестиваль хлеба организует Profexpo OÜ (организатор Таллиннской продовольственной ярмарки и Таллиннского фестиваля кофе).

Прочая информация:

Местонахождение

Таллиннский котел культуры, ул. Пыхья пуйестеэ, 27а

Часы работы

Сб. 2.04 с 10:00 — 18:00

Вс. 3.04 с 10:00 — 16:00

Стоимость билетов для посетителей

Цена до 24.03. 5 €

Цена с 25.03 и на месте 7 €

Билет действует в один любой день.

Для детей до 12 лет вход на мероприятие бесплатный, если ребенок приходит вместе с взрослым.

Билеты можно будет купить на месте или в пунктах продажи Piletilevi.