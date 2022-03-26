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26.03.2022, 11:15

Чехия сняла все ограничения на въезд из стран Евросоюза

 
ФОТО: Photo by Martin Krchnacek on Unsplash

Власти Чехии решили снять все ковидные ограничения для некоторых иностранцев. Новые правила касаются тех, кто приезжает из ЕС и еще восьми стран, сообщает портал 34travel.me.

Сертификаты о вакцинации и результаты тестов больше не понадобятся тем, кто приезжает из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии, Ватикана и стран Евросоюза. Обязательное условие – находится там не менее 14 дней до поездки в Чехию.

Для всех остальных будут действовать прежние ограничения. Актуальные правила въезда можно проверять ЗДЕСЬ.

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