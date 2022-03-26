Чехия сняла все ограничения на въезд из стран Евросоюза

Сертификаты о вакцинации и результаты тестов больше не понадобятся тем, кто приезжает из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии, Ватикана и стран Евросоюза. Обязательное условие – находится там не менее 14 дней до поездки в Чехию.