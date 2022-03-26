26.03.2022, 11:15
Чехия сняла все ограничения на въезд из стран Евросоюза
ФОТО: Photo by Martin Krchnacek on Unsplash
Власти Чехии решили снять все ковидные ограничения для некоторых иностранцев. Новые правила касаются тех, кто приезжает из ЕС и еще восьми стран, сообщает портал 34travel.me.
Сертификаты о вакцинации и результаты тестов больше не понадобятся тем, кто приезжает из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии, Ватикана и стран Евросоюза. Обязательное условие – находится там не менее 14 дней до поездки в Чехию.
Для всех остальных будут действовать прежние ограничения. Актуальные правила въезда можно проверять ЗДЕСЬ.