26.03.2022, 10:58
ВИДЕО | Батарейная тюрьма окрасилась в цвета украинского флага в память о жертвах среди мирного населения
25 марта, в годовщину мартовской депортации, по инициативе Эстонского института памяти здание Батарейной тюрьмы было окрашено в цвета украинского флага, чтобы почтить память жертв российской агрессии в Украине, а также напомнить о советском терроре в Эстонии.
В 2026 году по инициативе Эстонского института памяти и при поддержке правительства ЭР будет открыт Музей памяти жертв коммунизма, где, среди прочего, будут представлены свидетельства о массовых репрессиях против украинского народа во время советской власти.
По данным ООН, в результате действий российских вооруженных сил на территории Украины погибло уже более 1000 мирных жителей, в том числе много детей.