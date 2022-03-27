ФОТО | Европейским деревом года признан польский дуб Дунин

На этой неделе в Брюсселе объявили победителя конкурса “Европейское дерево года”. Почетное первое место было отдано дубу Дунин в Польше, который растет на территории заповедной Беловежской пущи. В конкурсе за него проголосовало 179 318 человек.

Второе место занял испанский дуб банкетного леса Конксо (168 284 голоса). За ним следует Большой пробковый дуб из Португалии (70 563 голова).

400-летний польский дуб, получивший имя Дунин, пользуется особым уважением и восхищением как у местных жителей, так и у многочисленных туристов, посещающих польскую часть Беловежской пущи. Он является источником вдохновения для многих художников и поражает своей роскошной кроной в любое время года — во время полной вегетации, а также когда демонстрирует свои безлистные, таинственно изогнутые ветви.

В этом году от Эстонии в конкурсе участвовала 380-летняя королевская сосна из деревни Ярвселья в Тартуском уезде. “Это самое крупное по объему дерево Эстонии, объем ствола достигает 13 кубометров. В Эстонии есть более крупные по высоте и толщине деревья, но особенная ценность Королевской сосны связана с образованием в сфере лесного хозяйства, которое ведется в тех краях сотню лет”, — рассказал природовед и путешественник Хендрик Рельве.

Эстонская королевская сосна набрала 25 346 голосов, заняв в конкурсе 13-ое место.

Конкурс “Европейское дерево года” возник в 2011 году. Он был вдохновлен популярным конкурсом “Дeрево года”, который был организован в Чешской Республике Чешским Фондом экологического партнерства на протяжении многих лет. Европейский раунд — это финал, состоящий из победителей национальных туров.