Этим летом SAS открывает авиалинию между Стокгольмом и Пярну

70-местный турбовинтовой самолет SAS ATR-72 будет совершать полеты между Пярну и Стокгольмским аэропортом Арланда с 25 июня по 16 августа. Рейсы будут проходить каждый вторник и субботу.

Продолжительность полета 1 часа 20 минут.

Продажу билетов на авиарейсы Пярну-Стокгольм SAS открыл на своем сайте www.flysas.com вчера, 24 марта. Цена на билеты не фиксированные, авиапредприятие будет формировать их в соответствии со спросом.

Вице-мэр Пярну Ирина Тальвисте: “Когда город Пярну и пярнуские предприниматели начали подготовку к запуску летнего авиасообщения по маршруту Пярну-Хельсинки, мы не знали, что к лету 2022 года можем получить предложение еще об одной авиалинии. Организация прямого сообщения с Хельсинки, без сомнения, имеет очень важное значение, но возможность полететь из Пярну прямо в Стокгольм, в скандинавскую Венецию, как еще называют этот прекрасный город, это уже возможность классом выше.

Для нас положение становится еще более особенным благодаря тому, что в Пярну как пункте назначения видит потенциал крупнейшая авиафирма Скандинавии. Поэтому, дорогие любители путешествий, пришла пора строить планы путешествий и отправляться наступающим летом открывать для себя находящиеся недалеко от нас Северные страны”.

По оценке руководителя спа-отелей Estonia Андруса Альяса, приход в Пярну авиафирмы такого масштаба как SAS имеет для всего туристического сектора города и уезда решающее значение. По словам Альяса, это ясный знак того, что в Швеции знают Пярнумаа и верят в здешний потенциал.

“Для повышения известности Пярнумаа присутствие в сети летний линий SAS означает больше, чем любая маркетинговая кампания. Туристические предприятия региона с радостью принимают в начинающемся туристическом сезоне связанные с авиасообщением возможности и вызовы и сделают все от них зависящее, чтобы из Пярнумаа домой улетали довольные гости, которые будут делиться в Скандинавии своими позитивными впечатлениями”, — сказал Альяс.