Орнитологи определили, в каком из эстонских городов обитает больше всего видов птиц

В мероприятии приняли участие 75 человек, которые наблюдали за птицами в 23 эстонских городах и в общей сложности зафиксировали 111 видов птиц. Титул самого богатого птицами города на этот раз завоевал Хаапсалу — там было зарегистрировано 70 видов птиц. На втором месте расположился Таллинн — в столице орнитологи заметили 61 вид птиц.

Кто-то из участников отправился наблюдать за птицами уже в 5 утра, кто-то ограничился получасовым наблюдением около дома. “В этом году в День наблюдения за птицами можно отметить очень большую разницу в том, как в разные места Эстонии приходит весна. В то время как в Западной Эстонии на море уже нет льда, да и снег давно растаял, то во многих городах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа все еще наблюдается зимняя картина”, — отметил Тарво Валкер.

По его словам, во многих городах заметили многочисленные стаи гусей, очень много было канадских казарок, больше обычного встречались пеганки, красноголовые нырки и хохлатая чернеть. А вот перелетных певчих птиц на этот раз замечено очень мало. Например, малиновку заметили только в двух городах, а певчего дрозда — и вовсе только в одном городе, хотя в определенные годы эти виды птиц в довольно большом количестве встречались в населенных пунктах. Среди наиболее интересных видов были, например, беркут, малая поганка и недавно прилетевшая шилоклювка.

Эстонское орнитологическое общество проводит День наблюдения за птицами с 2002 года. В прошлом году больше всего птиц было замечено в Таллинне — 88 видов.