10 тайных мест Петербурга, которые знают только местные, а туристы проходят мимо

Санкт-Петербург — город беззастенчиво красивый, щеголяющий роскошью улиц и площадей, дворцов и храмов, музеев и мостовых: чтобы увлекательный маршрут сложился сам собой, тут достаточно просто оглядеться. Но есть здесь и менее очевидные достопримечательности — для тех, кто не прочь присмотреться внимательнее. Эти тайные места прячутся от непосвященных столь мастерски, что велик риск пройти мимо. О них-то и рассказывает портал "Тонкости Туризма".
1. Семимостье
Питерские мосты — произведения искусства: их тут более 300, все разные и фотогеничные. А некоторые еще и исполняют желания, так что туристы охотно бросают монетки в кроху Чижика-пыжика под Инженерным мостом и гладят крылья грифонов, сторожащих мост Банковский. А вот Пикалов мост на пересечении каналов Грибоедова и Крюкова внешне непримечателен — а между тем, это одна из главных мистических точек города:
Если встать так, чтобы золотые маковки Николо-Богоявленского собора оказались по левую руку, и повернуться по часовой стрелке, можно увидеть 7 мостов и, сосчитав их, загадать желание.
2. Ротонда на Гороховой
Зеленый фасад на набережной Фонтанки сливается с окружающей застройкой, и лишь немногие знают, что внутри особняка прячется ротонда — 6 высоких колонн и огибающие их винтовые лестницы под куполом, создающим необычную акустику. Тишина здесь гулкая, осязаемая, а каждый звук обретает особую окраску и раздается будто из-за спины. Поговаривают, что в ротонде проводили масонские обряды, и стены были испещрены загадочными символами. В 80-х гг. прошлого века тут тусовались неформалы, в числе которых — Цой и Янка Дягилева, Шевчук и Башлачев. Ныне почти все следы прошлого тут стерты, но легенды живы — о параллельных мирах, встречах с дьяволом и тени невидимой 7-й колонны.
В подъезде кодовый замок: местные почему-то не горят желанием пускать чужаков. Но энтузиасты проводят экскурсии — можно заранее договориться по телефону.
3. Витебский вокзал
Витебский вокзал — старейший из сохранившихся в России: его первое, еще деревянное здание открылось в 1837 г., а дошедшее до наших дней каменное в стиле модерн — в 1904 г. Особенно впечатляет центральный вестибюль с парадной лестницей, перилами из мрамора, витражными окнами, железными светильниками и лепными панно с изображениями Меркурия, бога торговли и путешествий. А над платформами переплетаются ажурные металлические перекрытия — ретро-чудеса инженерной мысли.
4. Улица Зодчего Росси
Названная в честь архитектора Карла Росси улица, соединяющая Александринский театр с площадью Ломоносова, — самая симметричная в Петербурге. Застройщики следовали античным канонам, посему ширина улицы равна высоте зданий (22 м), а длина — ровно в 10 раз больше (220 м). Сложно догадаться, что тут 5 домов: благодаря единым фасадам они смотрятся монолитно, а их лаконичность подчеркивает нарядность театра, замыкающего композицию.
5. Кинотеатр “Аврора”
Если свернуть в один из двориков Невского (конкретно — во двор дома номер 60), можно обнаружить кинотеатр “Аврора”, существующий с 1913 г. и не прекращавший демонстрацию фильмов даже во время блокады. Изначально он назывался “Пикадилли” и вмещал до 700 зрителей, здесь работал тапером Дмитрий Шостакович, давали концерты известные артисты. Интерьер кинотеатра по-прежнему торжественный: со статуями, росписями, витражами и вазами.
6. Лендок
Еще один адрес для киноманов — арт-пространство “Лендок” в особняке 19 века (набережная Крюкова канала, 12), что совсем рядом с Мариинским театром. Тут проходят творческие встречи, лекции, кинопоказы, концерты и фестивали. На первом этаже открыт ресторан, а на третьем — музей с раритетным кинооборудованием и архивом видео- и аудиоматериалов, собранных за почти уже 100 лет существования Санкт-Петербургской студии документальных фильмов.
7. Республика кошек и котов
Неподалеку от Исаакиевского собора и Аничкова моста есть два удивительных котокафе: “Республика кошек” — первое в Европе, а “Республика котов” — крупнейшее в Европе. Пушистых обитателей можно гладить и фотографировать, а главное, забирать домой: около 700 животных ежегодно обретают здесь долгожданных хозяев.
8. Дацан Гунзэчойнэй
На Приморском проспекте — очередная неожиданность: один из самых северных буддийских храмов планеты. Он построен в 1915 г. из колотого гранита, декорирован позолотой и витражами работы Рериха. После революции дацан разграбили, но сегодня он вновь блистает во всем своем великолепии, приглашая всех желающих на экскурсии, лекции и медитационные ретриты.
9. Улица Леннона
Официальный адрес — Пушкинская, 10, но табличка уверяет, что это улица Джона Леннона. Когда смотришь вокруг, не остается сомнений: на стенах домов — желтая подводная лодка, барельефы с лицами ливерпульской четверки и всевозможные символы, связанные с творчеством “Битлз”. Попасть в яркий дворик можно через арт-центр “Пушкинская-10” — царство андеграундного искусства.
10. Котельная “Камчатка”
Прогулка каждого подлинного меломана не может не продолжиться на “Камчатке” — той самой бывшей котельной, где трудились кочегарами Виктор Цой, Александр Башлачев и другие культовые фигуры. Теперь это музей с аутентичными предметами интерьера, фотографиями и личными вещами музыкантов, а по совместительству — рок-клуб, где с переменным успехом выступают их молодые преемники. Точный адрес: ул. Блохина, 15, недалеко от Ленинградского зоопарка.