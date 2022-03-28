10 тайных мест Петербурга, которые знают только местные, а туристы проходят мимо

Зеленый фасад на набережной Фонтанки сливается с окружающей застройкой, и лишь немногие знают, что внутри особняка прячется ротонда — 6 высоких колонн и огибающие их винтовые лестницы под куполом, создающим необычную акустику. Тишина здесь гулкая, осязаемая, а каждый звук обретает особую окраску и раздается будто из-за спины. Поговаривают, что в ротонде проводили масонские обряды, и стены были испещрены загадочными символами. В 80-х гг. прошлого века тут тусовались неформалы, в числе которых — Цой и Янка Дягилева, Шевчук и Башлачев. Ныне почти все следы прошлого тут стерты, но легенды живы — о параллельных мирах, встречах с дьяволом и тени невидимой 7-й колонны.

Если встать так, чтобы золотые маковки Николо-Богоявленского собора оказались по левую руку, и повернуться по часовой стрелке, можно увидеть 7 мостов и, сосчитав их, загадать желание.

Питерские мосты — произведения искусства: их тут более 300, все разные и фотогеничные. А некоторые еще и исполняют желания, так что туристы охотно бросают монетки в кроху Чижика-пыжика под Инженерным мостом и гладят крылья грифонов, сторожащих мост Банковский. А вот Пикалов мост на пересечении каналов Грибоедова и Крюкова внешне непримечателен — а между тем, это одна из главных мистических точек города:

Санкт-Петербург — город беззастенчиво красивый, щеголяющий роскошью улиц и площадей, дворцов и храмов, музеев и мостовых: чтобы увлекательный маршрут сложился сам собой, тут достаточно просто оглядеться. Но есть здесь и менее очевидные достопримечательности — для тех, кто не прочь присмотреться внимательнее. Эти тайные места прячутся от непосвященных столь мастерски, что велик риск пройти мимо. О них-то и рассказывает портал "Тонкости Туризма" .

3. Витебский вокзал

Витебский вокзал — старейший из сохранившихся в России: его первое, еще деревянное здание открылось в 1837 г., а дошедшее до наших дней каменное в стиле модерн — в 1904 г. Особенно впечатляет центральный вестибюль с парадной лестницей, перилами из мрамора, витражными окнами, железными светильниками и лепными панно с изображениями Меркурия, бога торговли и путешествий. А над платформами переплетаются ажурные металлические перекрытия — ретро-чудеса инженерной мысли.







4. Улица Зодчего Росси

Названная в честь архитектора Карла Росси улица, соединяющая Александринский театр с площадью Ломоносова, — самая симметричная в Петербурге. Застройщики следовали античным канонам, посему ширина улицы равна высоте зданий (22 м), а длина — ровно в 10 раз больше (220 м). Сложно догадаться, что тут 5 домов: благодаря единым фасадам они смотрятся монолитно, а их лаконичность подчеркивает нарядность театра, замыкающего композицию.







5. Кинотеатр “Аврора”

Если свернуть в один из двориков Невского (конкретно — во двор дома номер 60), можно обнаружить кинотеатр “Аврора”, существующий с 1913 г. и не прекращавший демонстрацию фильмов даже во время блокады. Изначально он назывался “Пикадилли” и вмещал до 700 зрителей, здесь работал тапером Дмитрий Шостакович, давали концерты известные артисты. Интерьер кинотеатра по-прежнему торжественный: со статуями, росписями, витражами и вазами.







6. Лендок