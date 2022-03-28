Пярнуские спа-отели отреагировали на новость о запуске авиалинии в Стокгольм

“Для повышения известности Пярнумаа присутствие в сети летних линий SAS означает больше, чем любая маркетинговая кампания. Туристические предприятия региона с радостью принимают в начинающемся туристическом сезоне связанные с авиасообщением возможности и вызовы и сделают все от них зависящее, чтобы из Пярнумаа домой улетали довольные гости, которые будут делиться в Скандинавии своими позитивными впечатлениями”, — сказал Альяс.

“Когда город Пярну и пярнуские предприниматели начали подготовку к запуску летнего авиасообщения по маршруту Пярну-Хельсинки, мы не знали, что к лету 2022 года можем получить предложение еще об одной авиалинии. Организация прямого сообщения с Хельсинки, без сомнения, имеет очень важное значение, но возможность полететь из Пярну прямо в Стокгольм, в скандинавскую Венецию, как еще называют этот прекрасный город, это уже возможность классом выше”, — отметила вице-мэр Пярну Ирина Тальвисте.

70-местный турбовинтовой самолет SAS ATR-72 будет совершать полеты между Пярну и Стокгольмским аэропортом Арланда с 25 июня по 16 августа. Рейсы будут проходить по вторникам и субботам.