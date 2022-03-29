Департамент статистики: жители Эстонии стали больше путешествовать, поездки по стране подорожали

С увеличением числа поездок возросли на 98 млн евро суммы, потраченные на путешествия. Однако в сравнении с предшествующим пандемии 2019 годом, жители Эстонии сэкономили на туристических расходах около 980 млн евро.

По словам аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, в конце второго квартала прошлого года туризм хоть и оживился, в сравнении с 2019 годом состоялась лишь каждая третья зарубежная поездка. “Более всего количество зарубежных поездок с ночлегом возросло в четвертом квартале — в сравнении с тем же периодом 2020 года в четыре с половиной раза”, — отметила Реммельг.

На выбор туристических направлений два последних года сильно повлияли действующие в странах ограничения, обусловленные коронавирусом. “Если в 2020 году 58% поездок совершалось в близлежащие государства, то в прошлом году количество туристов в этом направлении снизилось по причине строгих ограничений. В целом доля поездок в близлежащие государства составила только 42%”, — сказала Реммельг.

Среди зарубежных поездок 58% были поездками на отдых, 16% — с целью посещения знакомых и 24% — рабочими поездками. Продолжительность поездок составляла в среднем восемь ночей. “В связи с ограничениями сократилось прежде всего число непродолжительных поездок. Если уезжали, то уже в более продолжительную поездку. Самыми продолжительными были поездки в Россию (средняя продолжительность 12 ночей), а самыми краткосрочными — поездки в Латвию и Литву (две ночи)”, — добавила Реммельг.

Расходы на зарубежную поездку с ночлегом составляли в среднем 862 евро на человека и по Эстонии — 177 евро. В сравнении с предыдущим годом средняя стоимость поездки внутри страны с ночлегом выросла больше, чем стоимость зарубежной поездки с размещением. Средняя стоимость поездки по Эстонии с целью отдыха составила 213 евро.