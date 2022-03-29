Департамент статистики: жители Эстонии стали больше путешествовать, поездки по стране подорожали
С увеличением числа поездок возросли на 98 млн евро суммы, потраченные на путешествия. Однако в сравнении с предшествующим пандемии 2019 годом, жители Эстонии сэкономили на туристических расходах около 980 млн евро.
По словам аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, в конце второго квартала прошлого года туризм хоть и оживился, в сравнении с 2019 годом состоялась лишь каждая третья зарубежная поездка. “Более всего количество зарубежных поездок с ночлегом возросло в четвертом квартале — в сравнении с тем же периодом 2020 года в четыре с половиной раза”, — отметила Реммельг.
На выбор туристических направлений два последних года сильно повлияли действующие в странах ограничения, обусловленные коронавирусом. “Если в 2020 году 58% поездок совершалось в близлежащие государства, то в прошлом году количество туристов в этом направлении снизилось по причине строгих ограничений. В целом доля поездок в близлежащие государства составила только 42%”, — сказала Реммельг.
Среди зарубежных поездок 58% были поездками на отдых, 16% — с целью посещения знакомых и 24% — рабочими поездками. Продолжительность поездок составляла в среднем восемь ночей. “В связи с ограничениями сократилось прежде всего число непродолжительных поездок. Если уезжали, то уже в более продолжительную поездку. Самыми продолжительными были поездки в Россию (средняя продолжительность 12 ночей), а самыми краткосрочными — поездки в Латвию и Литву (две ночи)”, — добавила Реммельг.
Расходы на зарубежную поездку с ночлегом составляли в среднем 862 евро на человека и по Эстонии — 177 евро. В сравнении с предыдущим годом средняя стоимость поездки внутри страны с ночлегом выросла больше, чем стоимость зарубежной поездки с размещением. Средняя стоимость поездки по Эстонии с целью отдыха составила 213 евро.
По оценке аналитика, со временем изменились и цели поездок по Эстонии. “Если пять лет назад главной целью поездок было посещение друзей или знакомых, то теперь — отдых”, — сказала Реммельг. Количество поездок по Эстонии с целью отдыха увеличилось на 156 000 и выросло до 1,4 миллиона, что примерно столько же, как и в 2017 году.
Самым популярным направлением поездок с ночлегом по-прежнему остается Пярнуский уезд, куда совершается 357 000 поездок в год. Тартуский уезд посещали более 300 000 раз. “В сравнении с предшествующим пандемии 2019 годом, в Харьюский уезд и Таллинн совершалось почти вполовину меньше поездок, и причины этого могут быть как в значительно сократившемся количестве рабочих поездок, так и ограничениях, действующих на посещения культурных и увеселительных заведений”, — сказала Реммельг.
Меньше всего местных туристов потерял Сааремаа. Самый большой остров Эстонии в прошлом году посетили около 241 000 жителей страны, что всего лишь на 10% меньше, чем в 2019 году.
С увеличением числа поездок на отдых за последние годы выросла также доля ночлега в платном сегменте размещения. Если еще в 2017 году местные туристы использовали платное размещение только в трети поездок, то в прошлом году его доля почти сравнялась с бесплатным.