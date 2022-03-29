Невероятная история из Бразилии: двое детей месяц блуждали в джунглях и выжили только на дождевой воде

Глауко и Глейсон Феррейра, которым всего по шесть и восемь лет, ушли в джунгли, чтобы поохотиться на птиц. Братья не вернулись, и семья забила тревогу. По всему штату Амазонас на поиски отправились 260 человек, но за неделю мальчиков найти не смогли. Из-за сезона дождей официальные поиски свернули, но местные жители продолжали искать детей.

После 27 дней Глауко и Глейсона нашел мужчина, рубивший деревья недалеко от деревни Палмейра в заповеднике Лаго-Капана, примерно в 35 км от места, где их видели в последний раз. Фермер прокладывал дорогу в лесу к ореховой плантации, когда услышал плач одного из мальчиков.

Оказалось, что целый месяц дети неустанно бродили по джунглям, они были истощены и обезвожены. Мальчиков кусали насекомые, их ступни были в царапинах и синяках. В больнице в Манаусе ребята воссоединились со своими родителями. «У них обнаружены кожные и ушные инфекции. Дыхание в норме. Были проблемы с почками, но теперь они снова функционируют хорошо», — рассказал доктор после осмотра.

В джунглях мальчики пили дождевую воду и питались плодами сорвы. «Старший брат рассказал, что в какой-то момент младший брат больше не мог идти, поэтому ему пришлось пойти и собрать для них фрукты. В итоге дошло до того, что старший тоже не смог ходить», — рассказал ответственный за ребят социальный работник. Ожидается, что мальчики полностью поправятся и вернутся к нормальной жизни.