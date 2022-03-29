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29.03.2022, 10:14

Из-за закрытия воздушного пространства России в мире может появиться новый самый длинный пассажирский авиамаршрут

 
ФОТО: Photo by Fasyah Halim on Unsplash
Если новый рейс откроют, то пассажиры будут находиться на борту самолета около 17 часов.

По данным агентства, гонконгская авиакомпания Cathay Pacific планирует облетать воздушное пространство России на рейсе из Гонконга в Нью-Йорк. Длина маршрута составит 16 618 километров, путь займет около 17 часов, пишет Bloomberg.

На данный момент самым протяженным маршрутом считается рейс авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Окленд. Самолет Boeing 777 за 16 часов и 23 минуты пролетает путь в 14 535 километров. Рейс был запущен в феврале 2017 года.

В салоне Boeing 777 — 217 мест экономкласса и 42 — бизнес-класса. В состав экипажа входят 4 пилота и 15 бортпроводников. За время полета пассажиры выпивают более тысячи порций чая и кофе, две тысячи порций прохладительных напитков и съедают тысячу порций бортового питания.

Из-за встречного ветра обратный рейс длится почти на два часа дольше: в воздухе пассажиры проводят более 18 часов.

RusDelfi
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