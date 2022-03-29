Из-за закрытия воздушного пространства России в мире может появиться новый самый длинный пассажирский авиамаршрут

По данным агентства, гонконгская авиакомпания Cathay Pacific планирует облетать воздушное пространство России на рейсе из Гонконга в Нью-Йорк. Длина маршрута составит 16 618 километров, путь займет около 17 часов, пишет Bloomberg.

На данный момент самым протяженным маршрутом считается рейс авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Окленд. Самолет Boeing 777 за 16 часов и 23 минуты пролетает путь в 14 535 километров. Рейс был запущен в феврале 2017 года.

В салоне Boeing 777 — 217 мест экономкласса и 42 — бизнес-класса. В состав экипажа входят 4 пилота и 15 бортпроводников. За время полета пассажиры выпивают более тысячи порций чая и кофе, две тысячи порций прохладительных напитков и съедают тысячу порций бортового питания.

Из-за встречного ветра обратный рейс длится почти на два часа дольше: в воздухе пассажиры проводят более 18 часов.