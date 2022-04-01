ВИДЕО | В Карибском море выставлены на продажу “райские” острова миллионера-педофила. Но покупать их никто не хочет

Прошло чуть меньше трех лет с тех пор, как Джеффри Эпштейн, обвиняемый в многочисленных преступлениях сексуального характера и осужденный по нескольким статьям, покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере в ходе предварительного следствия. Много воды утекло за три последних года, а совсем недавно на продажу был выставлен и принадлежавший Эпштейну печально известный остров. Почему остров приобрел дурную славу и что там происходило — в нашей статье.