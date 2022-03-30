Рейсы отменили, деньги не возвращают: банковский счет известной эстонской турфирмы заблокирован из-за войны в Украине

В конце февраля Европейский союз ввел дополнительные санкции в отношении многих россиян, что самым неожиданным образом отразилось на работе туристической компании TUI Baltics. Туроператор был вынужден отменить несколько рейсов.

Вскоре после этого в своих социальных сетях TT Baltics объявила, что больше не будет использовать бренд TUI. “Подтверждаем, что это изменение никак не повлияет на нашу работу или на наши текущие обязанности”, — написали представители туркомпании, пообещав выполнить свои договорные обязательства. К сожалению, сделать этого не получилось.

“Я хочу вернуть свои деньги”, — написал в социальных сетях один из клиентов турфирмы, оставшийся без поездки в Турцию. В свою очередь TT Baltics пообещал вернуть деньги за несостоявшиеся поездки как можно скорее. “Поскольку из-за санкций наш банковский счет был также заблокирован, точная дата возврата денег зависит от того, когда нам разрешат осуществлять банковские переводы”, — прокомментировали в турфирме. Именно поэтому, как уточняют в TT Baltics, возврат денег может произойти намного позже установленного законом 14-дневного периода.