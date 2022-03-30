Туризм в Эстонии вновь под ударом — на этот раз из-за войны в Украине. Все ждут возвращения финнов

“Если до этих событий в Украине у нас на текущий год было запланировано более 300 заходов круизных лайнеров, то на сегодняшний момент более сотни уже отменены”, — сказала менеджер по маркетингу Таллиннского порта Сирле Арро, добавив, что основная причина отмены — прекращение круизов в Санкт-Петербург, который традиционно является популярным направлением для большинства круизных компаний.

“Отмены бронирования знакомы всем отелям. И сейчас мы снова наблюдаем, что, как и во время коронакризиса, крайний срок бронирования сократился. Другими словами, после ковида люди начали было бронировать номера задолго до поездки, но теперь, в результате военного кризиса, люди снова вернулись к бронировкам с более короткими периодами уведомления”, — отметил исполнительный директор Ibis Tallinn Мадис Лайд.

“Все ждут возвращения финнов. Путешествовать в Эстонию сейчас очень безопасно, и финны это поняли. Мы прогнозируем, что летом Финляндия станет одним из основных рынков, откуда к нам поедет турист”, — заявил Лайд.