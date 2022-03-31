В балтийском янтаре нашли богомола возрастом 30 млн лет

В куске янтаря возрастом 30 млн лет обнаружили окаменевшее насекомое. Это златоглазка с хватательными ногами, которые делают ее очень похожей на богомола, пишет "Моя Планета".

Исторически златоглазки были очень похожи на богомолов. Это результат конвергентной эволюции, когда два вида приобретают сходные черты, потому что адаптируются к схожим условиям.

Окаменелости златоглазок-богомолов (Mantispida) восходят к меловому периоду, насчитывающему 145 млн лет. Тем не менее это первая окаменелость такого насекомого, относящаяся к кайнозойской (текущей) геологической эпохе.

Образец длиной почти 2 см был изучен с помощью комбинации методов, включая микроскопию и рентгеновскую микротомографию — рентгеновские лучи используются для создания поперечного сечения и трехмерной модели организма.

Залежи балтийского янтаря хранят историю, насчитывающую более 34 млн лет. Тогда в Северной Европе климат был достаточно теплым и умеренным. Однако позже стало холодать. Разнообразие форм у этих насекомых так никогда и не восстановилось.