Мировой туриндустрии предрекли потерю 7 млрд долларов из‑за отсутствия путешественников из России

По мнению экспертов, “снижение расходов на выездной туризм в России приведет к падению доходов мировой туриндустрии как минимум на 50% по сравнению с 2021 годом”. К нему приведут военные действия в Украине и наложенные на Россию экономические санкции.

Кроме того, расходы в туризме вырастут на 92% по сравнению с прошлым годом, считают специалисты. Однако индустрия заработает гораздо меньше ожидаемого.

“Потеря обеспеченных российских туристов не подорвет восстановление отрасли, но нанесет серьезный ущерб многим странам мира — от Европы и Карибского бассейна до Турции и Таиланда”, — отметили авторы доклада.

По подсчетам Euromonitoring International, на российских туристов приходится 1% мировых расходов на путешествия. В прошлом году россияне потратили за рубежом 9,1 млрд долларов.

Помимо войны России в Украине, на туристическую отрасль будет по-прежнему влиять пандемия коронавируса. В мире на данный момент вакцинировано около 63% населения, поэтому о полноценном возобновлении международного туризма говорить преждевременно.

Эксперты предполагают, что “азиатские страны будут последними, кто полноценно возобновит международный туризм”. Сейчас Китай следует политике нулевого распространения COVID-19. Также ограничения на въезд сохраняются в Таиланде.