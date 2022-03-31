Как быстрее пройти предполетный досмотр в аэропорту?

В последние месяцы число пассажиров в Таллиннском аэропорту резко выросло, что приводит к росту очередей. В нашем маленьком аэропорту они могут стать особенно длинными, если все пассажиры одного рейса прибудут в последнюю минуту. Приезжайте в аэропорт за два часа до вылета: тогда у вас будет достаточно времени даже в случае очередей или прочих непредвиденных ситуаций.

Уже дома упакуйте жидкости в один литровый прозрачный пакет с застежкой. Объем одной бутылочки или баночки не может превышать 100 мл. Если дома такого пакета нет, можно, например, заранее съездить в аэропорт и купить его. Стоит знать и то, что, по правилам предполетного досмотра, жидкостью являются не только жидкие вещества, но также смесь жидкости и твердого вещества, например, сливочное масло и паштет. Наличие таких полутвердых веществ в ручной клади нередко становится причиной недоразумений и очередей на предполетном досмотре. Если при сборе чемодана вы не уверены, что можно, а что нельзя брать с собой на борт, позвоните в Таллиннский аэропорт по инфономеру для пассажиров 605 8888. Заранее получить информацию о запрещенных предметах можно и у работника службы безопасности, также в аэропорту есть витрина с наиболее распространенными запрещенными предметами.

На сайте аэропорта, а также на домашних страницах авиакомпаний приведены правила и предписания, соблюдение которых упростит полет и избавит от проблем. В правилах есть информация как о запрещенных предметах, так и о перевозке опасных веществ: вы узнаете, что можно, а что нельзя класть в багаж. Узнайте также, какие обязанности авиакомпания, согласно правилам, возлагает на плечи пассажира.

“Вне зависимости от того, регулярно ли вы летаете или отправляетесь в поездку после долгого перерыва, лучше быть готовым к разным требованиям в аэропорту, чтобы быстрее пройти предполетный досмотр”, — сказал заведующий авиационным отделом G4S Кристьян Саарик, отвечающий за обеспечение безопасности в Таллиннском аэропорту. Он перечислил, что следует учесть, готовясь к авиапутешествию.

Не кладите в сдаваемый багаж внешний аккумулятор или запасные аккумуляторы

Во внешних и дополнительных аккумуляторах может произойти короткое замыкание — это одна из главных причин пожаров в багажных отделениях. В целях безопасности авиакомпании запретили класть литий-ионные аккумуляторы в сдаваемый багаж. Провозить их в ручной клади разрешается. Если в чемодане все-таки есть опасные вещества, вас снова могут вызвать на предполетный досмотр.

На предполетном досмотре всегда вынимайте из ручной клади электронные устройства и жидкости

На предполетном досмотре выньте жидкости вместе с прозрачным пакетом и всевозможные электронные устройства. Зачастую люди этого не делают, и при “просвечивании” ручной клади выясняется, что в сумке есть что-то, чего там быть не должно. Вы уже прошли через электронные ворота, но вынуждены ждать, потому что сумку отправили на дополнительную проверку. При подозрении на наличие запрещенных предметов или опасных веществ служба безопасности всегда должна проверять багаж, а это напрасная трата и вашего времени, и времени других пассажиров в очереди.

Снимите украшения, из-за которых могут сработать электронные ворота, и выньте все из карманов.

Сотрудник службы безопасности выполняет свои рабочие обязанности в соответствии с законом. Он не попросит сделать что-то, что пассажир не обязан делать. Если на вас нет украшений, а в карманах нет запрещенных вещей, вы пройдете через электронные ворота без проблем и тщательной проверки. Чтобы быстрее пройти предполетный досмотр, снимите обувь и ремень, прежде чем проходить через ворота. Если вас зовут в сторону на дополнительную проверку, не волнуйтесь. Вы не вызываете больше подозрений, чем другие — просто компьютер выбирает пассажиров случайным образом. Дополнительная проверка всегда проводится в целях безопасности и, к счастью, не занимает много времени.

Если вы путешествуете с ребенком, пожилым человеком или человеком с особыми потребностями, смело обращайтесь к работникам службы безопасности

Перепроверьте дома все документы. Не истек ли срок действия паспортов и ID-карт? Требует ли страна, в которую вы летите, письменного согласия второго родителя путешествующего с вами ребенка? Убедитесь в этом, чтобы не пришлось возвращаться с предполетного досмотра вместе со своими подопечными.

Приятных и беспроблемных полетов!