С 1 апреля меняются правила въезда в Эстонию

Требование предъявлять справку будет отменено для путешественников, прибывающих из стран Европейского союза и Европейской экономической зоны, Андорры, Монако, Сан-Марино, Швейцарии, Ватикана и Великобритании. Все приезжающие из этих стран могут свободно пересекать границу и не должны оставаться в самоизоляции.

Граждане и жители третьих стран, прибывающие из других государств, могут въезжать в Эстонию, если у них есть справка о вакцинации, перенесенной болезни или документ, подтверждающий отрицательный результат теста. Для пересечения границы подходит тест ПСР, сделанный не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы, лицом, предоставляющим услуги здравоохранения, а также одобренный комитетом здравоохранения ЕС тест на антиген.

Прибывающих из третьих стран также избавит от изоляции сделанный при первой возможности после пересечения границы лицом, оказывающим услугу здравоохранения, отрицательный тест ПСР или тест на антиген.

Поправки упрощают порядок поездок и унифицируют правила.

От проверки по-прежнему освобождены все дети моложе 12 лет, также сохраняются исключения для дипломатов, транзитных пассажиров, перевозчиков товаров и пассажиров, лиц, оказывающих жизненно важные услуги, в силе также исключения для участия в учебной работе и деятельности по интересам. Продолжит действовать исключение для военных беженцев из Украины – от них при пересечении границы не требуется COVID-справка.

Выпущенные сегодня распоряжения начнут действовать с 1 апреля. Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку к нему на сайте: kriis.ee.