ФОТО | В Таллинне появилось новое место для бранча. Кафе Komeet — это не только красивый вид на город

Если когда-то кафе Komeet, располагающееся на последних этажах торгового центра Solaris, было известно, в первую очередь, своим прекрасным видом на Таллинн, то сейчас оно стало крупнейшим кафе экологически чистой еды в Эстонии, которое предлагает здоровые блюда эстонской и средиземноморской кухни.

В приготовлении блюд там используют только местные экологические чистые мясо, яйца и молочные продукты, а вместо норвежского лосося предлагают местную рыбу. Кроме того, там даже вместо подсолнечного и рапсового масел используется масло гхи и кокосовое масло.

Теперь же в Komeet по выходным можно насладиться великолепным бранчем от шеф-повара Крайта Кумара. Меню вдохновлено культурой бранчей — поздних завтраков, плавно перетекающих в обед — Австралии и новой Зеландии, но при этом в нем остался эстонский акцент.

Владелец кафе и создатель новой концепции Пеэтер Ребане говорит, что в меню сочетаются яйца и молочные продукты с местных хуторов вместе с более экзотической едой, как авокадо и ягоды годжи. По его словам, результат получился уникальным и такое вряд ли удастся найти где-то еще в мире.

На бранче можно отведать полезную супер-кашу из дикого риса с кокосовым молоком и кардамоном, хлеб на закваске с авокадо и обожженным лаймом, грибы портобелло и острые колбаски собственного производства, местную форель с овощами и многое другое. В меню также есть два типа блинов — сладкие толстые блинчики в американском стиле и более привычные тонкие блины с икрой.

Отдельного внимания заслуживает крайне полезный хлеб, который сделан без муки, лишь с использованием разных семян и орехов, и совсем не полезные, но чертовски вкусные мягкие булочки с корицей.

Ну и, конечно же, какой бранч может обойтись без утреннего коктейля — в меню есть традиционная мимоза, освежающий лимончелло спритц и безалкогольный коктейль из маракуйи для тех, кто не считает употребление спиртного в самом начале дня наилучшей идеей.