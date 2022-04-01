Весенний отдых в Латвии: места, которые обязательно стоит посетить!
Если весеннее солнце не дает больше спокойно сидеть дома, и вы чувствуете потребность куда-то отправиться и чем-то заняться, то стоит присмотреться к нашим южным соседям. Латвия полна неразведанных мест, где есть чем заняться как большим, так и маленьким. Путешествуете ли вы с семьей, с друзьями или любимым человеком, вас ждет вкусная еда, красивые города, отличные торговые центры и прекрасные спа! Отправляйтесь на юг и посмотрите, что может предложить вам Латвия!
Приглашаем в числе первых насладиться весной в Лиепае
Лиепая - любимое туристическое направление, очаровывающее многих уникальными достопримечательностями бывшего военного гарнизона Каросты, богатым культурными и архитектурными сокровищами центром города и широкими манящими пляжами. Несмотря на то, что город небольшой, в нем есть все необходимое для полноценного и запоминающегося отдыха. Лиепая имеет также богатую историю культуры, искусства и спорта, а это значит, что здесь есть на что посмотреть и чем заняться!
В течение всего года в городе проходят мероприятия на любой вкус - от выставок местных художников до выступлений всемирно известных артистов, от концертов классической музыки до больших пляжных фестивалей и от любительских спортивных состязаний до чемпионатов Европы. Идеальная программа дня всегда заканчивается впечатляющими событиями - например, в уникальном концертном зале или в старейшем профессиональном театре.
Широкий пляж Лиепаи с белым песком прекрасно подходит для спокойной вечерней прогулки, для медленной вечерней пробежки или занятий йогой на фоне волшебно красивого заката.
Отдав должное культуре, искусству и другим занятиям, гости Лиепаи могут выбрать одно из множества самых разных уютных кафе и ресторанов, где могут подкрепиться уставшие путешественники. Найдите среди многочисленных ресторанов и кафе Лиепаи то, что вам подходит, и закажите еду в свой номер или наслаждайтесь блюдами в самом ресторане.
Чтобы ваш отдых был идеальным, важно найти также лучшее жилье. К счастью, Лиепае есть что предложить - от пятизвездочного отеля с классическим оформлением до гостевых домов и уютных квартир.
Валмиера – правильное место, чтобы зарядиться весенней энергией!
Валмиера не зря считается самым дружелюбным к Эстонии городом. Восполнить запас энергии здесь можно как в солнечные, так и в дождливые дни:
- 15-24 апреля в восьми ресторанах и кафе Валмиеры для гурманов пройдет Валмиерская неделя ресторанов,
- в спа Валмиеры можно расслабиться в бассейнах разных размеров и насладиться водными удовольствиями,
- с башни валмиерской церкви святого Симаниса открывается вид, от которого захватывает дух,
- великолепный вид предлагает недавно обновленный стадион Яниса Далиньша в парке отдыха на берегу Гауи,
- гуляя по Валмиере с аудиогидом, можно послушать более чем о 50 объектах на эстонском и русском языках.
Рекомендуем выехать и немного за пределы Валмиеры: например, в ZTorn можно отправиться в виртуальный полет над легендами Зилайскалнса. Кроме того, в регионе множество природных жемчужин: Сиетиньиезис (крупнейшее в странах Балтии обнажение белого песчаника), природный парк Сканяйскалнс, походная тропа болота Седа со смотровыми вышками и четвертым по величине озером Латвии - озером Буртниеки с усадебным парком, природой тропой и смотровыми башнями. А те, кто интересуется культурой, могут осмотреть, например, Кокмуйжский замковый комплекс, Рубенскую церковь с интерактивной выставкой и усадебный комплекс Сели.
Давно известно, что одного дня в Валмиере недостаточно, поэтому можно найти подходящее жилье из большого выбора ночлега и остаться в Валмиере подольше.
Мы также подготовили особенно дружеский сюрприз. Если вы зайдете на сайт www.eestisobralik.lv и введете свое имя, то получите приветствие на эстонском языке. Поделитесь фото в социальных медиа. Тогда и другие смогут узнать, что вы посетили Валмиеру -дружественный к эстоноземельцам город.
Удивительный приграничный Алуксне
Алускне - это красивый город на берегу озера, где старое переплетается с новым и инновационным.
Каждый день на вокзал Алуксне прибывает единственный в странах Балтии поезд, передвигающийся по узкоколейной железной дороге - «Банитис». Хорошее дополнение к туристической поездке на этом поезде - мультимедийная выставка «Алукснеская станция «Банитиса» в историческом багажном здании железнодорожного вокзала.
Во время неспешной прогулки можно насладиться красотой озера, посетить усадебный парк, заложенный родом барона фон Фитингофа, подняться на Храмовую гору, благодаря которой Алускне является самым высоким городом Латвии. В центре города находится Новый замок, он является неотъемлемой частью вида на озеро, и в нем действуют два музея - Алускнеский музей и Музей природы.
Ночной Алускне - идеальное место для романтических прогулок, когда светит луна, сверкают звезды и эффектно подсвечены парки Алускне и Замковый остров. А на музыкальном мостике до полуночи в начале каждого часа можно послушать романтические мелодии.
Идеальное завершение длинного и активного дня - подкрепиться в одном из кафе Алускне. Кафе порадуют вас разнообразием блюд: от классической домашней кухни до фирменных вкусов Алускне - профитролей, коктейля Алускне и пирожных.
Дизайн, домашний уют, роскошь, исторические воспоминания, отдых на берегу озера и особое, индивидуальное отношение - все это о местах для ночлега, которые приятно удивят и приумножат желание наслаждаться прекрасным расслабляющим отдыхом.
По дороге домой устройте себе тур по шести смотровым башням у латвийско-эстонской границы, чтобы насладиться фантастическими восходами и закатами. Рекомендуем обязательно подняться также на крутую гору Друскас в ландшафтном заповеднике Вецлайцене, чтобы посмотреть на Суур-Мунамяги со стороны Латвии.
Сайт: www.visitaluksne.lv/ru/
Фейсбук: www.facebook.com/visitaluksne/
Роскошный отель Bellevue
Гостиница высшего класса Bellevue Park Hotel Riga расположена рядом с парком Победы и менее чем в 2-х километрах от старого города Риги.
Светлые номера отеля, из которых открывается живописный вид на Ригу, оснащены всем необходимым для того, чтобы обеспечить комфорт гостей - в них есть кондиционер, сейф, мини-бар, телевизор, фен, другие принадлежности для душа, бесплатный Wi-Fi.
К услугам гостей спа-зона и фитнес-зал, доступный 24/7. Спа-зона оснащена паровой баней и джакузи. Постояльцы отеля также могут посетить студию массажа и салон красоты, которые расположены на первом этаже. Кроме того, гости могут посетить ресторан Primavera также на первом этаже. С утра в ресторане подают завтрак, а после полудня гости могут насладиться блюдами итальянской кухни, приготовленными по традиционным рецептам, и заказать напитки в лобби-баре.
В отеле есть восемь просторных конференц-залов, которые идеально подходят для банкетов, приемов и других мероприятий.
Парковка для постояльцев отеля бесплатная. За дополнительную плату можно заселиться в отель вместе с домашним питомцем.
Больше информации об отеле: hotelbellevue.lv
Мейл: info@bellevue.lv
Teл.: +371 67069000
Via Jurmala Outlet Village
Via Jurmala Outlet Village - единственный аутлет-городок в Балтии, который располагается под открытым небом, что позволяет безопасно совершать покупки более чем в 70 магазинах различных брендов. Via Jurmala Outlet Village - это место, где товары для всей семьи можно приобрести со скидками от 30-70% круглый год.
В список любимых магазинов посетителей входят единственный в Балтии аутлет-магазин Guess Outlet, концептуальный магазин Puma Outlet, а также магазины Ecco, Sizeer, Sportland Outlet, Levi's, Denim Dream, Mustang, Crocs, Stefanel и множество других. В аутлет-городке вы также найдете магазины брендов, впервые представленных на территории Балтии, но уже завоевавших признание как в Европе, так и во всем мире.
Помимо отличного шопинга, в аутлет-городке можно прекрасно отдохнуть от повседневных забот, прогуливаясь по улочкам городка, построенного в средиземноморском стиле, или наслаждаясь обедом в одном из многочисленных кафе и ресторанов центра.
Отправляясь в Via Jurmala Outlet Village вместе с детьми, не забудьте заглянуть на детскую площадку City Kids Via Jurmala площадью в 600 квадратных метров. Игровой комплекс с различными аттракционами доступен как для индивидуальных, так и групповых посещений, а также для проведения детских праздников и тематических мастер-классов.
Каждые выходные в аутлет-городке проходят мероприятия разного масштаба для всей семьи. В праздничные пасхальные дни - 15 и 16 апреля посетителей городка ждет широкая развлекательная программа. Начиная с мая каждый месяц в аутлет-городке будут проходить распродажи с развлекательной программой вечерних мероприятий.
Via Jurmala Outlet Village находится на шоссе Рига-Юрмала и ждет вас в гости каждый день с 10 до 20 часов. До встречи!
Сайт: www.viajurmala.com/ru
Jūrmala Spa
Весна пришла, лучи солнца уже балуют нас, и это, безусловно, один из самых красивых сезонов, когда можно устроить романтические каникулы с любимым человеком или семейный отдых в Юрмале, в одном из крупнейших спа-отелей Латвии - Hotel Jūrmala SPA. В преддверии весны мы подготовили много разных предложений на любой вкус.
Настоящим весенним хитом является наше весеннее предложение: в стоимость номера входят весенние спа-процедуры, или вкусные закуски и освежающий коктейль в ресторане Jūrmala.
Приближается Пасха, и это время безусловно нужно провести с семьей, поэтому мы предлагаем выбрать наш специальный семейный пакет, который включает в себя не только вкусный завтрак, посещение центра саун и бассейнов, но и процедуры для взрослых и детей. Самых маленьких гостей также ждет сладкий сюрприз в ресторане Jūrmala.
В спа-центре есть специально разработанные для весны пакеты со спа-процедурами, которые порадуют как больших, так и маленьких посетителей. А также, конечно, множество различных спа и косметических процедур, ритуалов для тела и лица, что помогут освежить кожу после долгой зимы и побаловать тело, позволяя на время забыть о повседневных заботах.
Те, кто хочет сбежать от повседневной суеты, могут выбрать романтический отдых, который включает в себя романтический ужин при свечах, а также массаж для и ванну для двоих, с игристым вином и фруктами.
Тем, кто хочет улучшить свое самочувствие, побаловать свое тело и набраться энергии, мы рекомендуем выбрать 3-дневный курс восстановления, включающий оздоровительную программу, спортивные занятия и специально разработанное спа-меню.
В будни отдыхать у нас еще выгоднее - стоимость номера начинается от 72 евро на двоих, в нее входит завтрак шведский стол, посещение центра саун и бассейнов на 2,5 часа, неограниченное посещение тренажерного зала, а также дополнительные приятные скидки на спа-процедуры.