Весенний отдых в Латвии: места, которые обязательно стоит посетить!

Если весеннее солнце не дает больше спокойно сидеть дома, и вы чувствуете потребность куда-то отправиться и чем-то заняться, то стоит присмотреться к нашим южным соседям. Латвия полна неразведанных мест, где есть чем заняться как большим, так и маленьким. Путешествуете ли вы с семьей, с друзьями или любимым человеком, вас ждет вкусная еда, красивые города, отличные торговые центры и прекрасные спа! Отправляйтесь на юг и посмотрите, что может предложить вам Латвия!



Приглашаем в числе первых насладиться весной в Лиепае





Лиепая - любимое туристическое направление, очаровывающее многих уникальными достопримечательностями бывшего военного гарнизона Каросты, богатым культурными и архитектурными сокровищами центром города и широкими манящими пляжами. Несмотря на то, что город небольшой, в нем есть все необходимое для полноценного и запоминающегося отдыха. Лиепая имеет также богатую историю культуры, искусства и спорта, а это значит, что здесь есть на что посмотреть и чем заняться!

В течение всего года в городе проходят мероприятия на любой вкус - от выставок местных художников до выступлений всемирно известных артистов, от концертов классической музыки до больших пляжных фестивалей и от любительских спортивных состязаний до чемпионатов Европы. Идеальная программа дня всегда заканчивается впечатляющими событиями - например, в уникальном концертном зале или в старейшем профессиональном театре.

Широкий пляж Лиепаи с белым песком прекрасно подходит для спокойной вечерней прогулки, для медленной вечерней пробежки или занятий йогой на фоне волшебно красивого заката.

Отдав должное культуре, искусству и другим занятиям, гости Лиепаи могут выбрать одно из множества самых разных уютных кафе и ресторанов, где могут подкрепиться уставшие путешественники. Найдите среди многочисленных ресторанов и кафе Лиепаи то, что вам подходит, и закажите еду в свой номер или наслаждайтесь блюдами в самом ресторане.