Завтра состоится второе Таллиннское музейное воскресенье

В первое музейное воскресенье, 6 марта, филиалы Таллиннского городского музея и литературные музеи Кадриорга посетили более 5000 человек, что в десятки раз превышает число посетителей в обычное воскресенье. Среди посетителей были люди, которые пришли бы и в другой день, купив билет, и те, кто при иных условиях в музей бы не отправились. В сравнении с предшествующими Музейному воскресенью неделями, посещение филиалов Таллиннского городского музея и в последующие недели возросло примерно на 25%.

Вице-мэр Таллинна Каарел Оя отметил, что город хочет расширить спектр участвующих в мероприятии музеев и на широкой основе сформировать в столице традицию, подобную той, что уже существует во многих других городах. ”Цель проведения Музейных воскресений, с одной стороны, обратить внимание на каждодневную деятельность музеев, а с другой — наладить доступность музеев как для жителей Таллинна, так и для его гостей. Первое мероприятие стало подтверждением того, что начинание привлекает в музеи новых посетителей и, прежде всего, приносит культурным учреждениям радость от совместной деятельности по перезапуску культурной жизни, поэтому мы приглашаем присоединиться новых участников. Особенно радует, что отныне посетительский центр Таллиннского певческого поля также в числе участвующих в Таллиннском музейном воскресенье учреждений и ждет в гости”, — сказал Оя.

”После двухлетнего периода ограничений, вызванных коронавирусом, необходимы интересные инициативы, чтобы заново запустить нашу культурную жизнь, — сказал руководитель Таллиннского певческого поля Урмас Саареоя. — Музейные воскресенья — именно такое решение, помогающее выманить из дома тех, кто слишком привык жить в четырех стенах”.